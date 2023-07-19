باحثون إسرائيليون يكشفون عن تجارة بشرية معقدة في عصور ما قبل التاريخ

أوضح الباحثون أهمية اكتشافهم وأن "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن هؤلاء البشر الأوائل كانوا يتمتعون بقدرات اجتماعية ومعرفية عالية

قام باحثون من جامعة تل أبيب وكلية تل حاي في إسرائيل، بحل لغز قديم يتعلق بمحاور يدوية ما قبل التاريخ، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليل الكيميائي لتحديد أصل الأداة الموجودة في وادي الحولة.

وأشارت البصمات الجيوكيميائية للمحاور الموجودة في أقدم مواقع ما قبل التاريخ في الوادي، إلى أن المواد الخام جاءت من صوان عالي الجودة من على بعد 12.5 ميلاً في هضبة "ديشون". وأظهرت الدراسة السلوك المعقد من البشر في عصور ما قبل التاريخ في وقت أبكر بكثير مما هو مفترض.وأوضح الباحثون أهمية اكتشافهم وأن "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن هؤلاء البشر الأوائل كانوا يتمتعون بقدرات اجتماعية ومعرفية عالية: كانوا على دراية بمحيطهم، وعرفوا الموارد المتاحة، وبذلوا جهودًا كبيرة لشراء المواد الخام عالية الجودة التي يحتاجونها. لهذا الغرض، قاموا بالتخطيط ونقل خارج الرحلات الطويلة، ونقلوا هذه المعرفة الأساسية إلى الأجيال اللاحقة ".

وقاد الدراسة الدكتور مئير فينكل من جامعة تل أبيب والبروفيسور جونين شارون من كلية تل حاي، بالتعاون مع البروفيسور إيريز بن يوسف ، جامعة تل أبيب ، والدكتور عوديد بار والدكتور يوآف بن دور ، هيئة المساحة الجيولوجية. إسرائيل ، وأوفير تيروش ، الجامعة العبرية. تم نشر الورقة في Geoarchaeology .وصف الدكتور فينكل وادي الحولة الواقع في شمال إسرائيل بمواقع ما قبل التاريخ التي يعود تاريخها إلى ما قبل التاريخ: منذ 750.000 سنة.

Tel Aviv University Illustration - prehistoric handaxes carved from flint.

قال عالم الآثار عن الأدوات، "ترك هؤلاء السكان الأوائل وراءهم العديد من القطع الأثرية ، بما في ذلك الآلاف من الحجارة اليدوية - أحجار الصوان المنحوتة لتناسب يد الإنسان". وهو أحد أقدم الأدوات وأكثرها شمولاً التي أنتجها البشر، وقد يكون الحرف اليدوية بمثابة "سكين" متعدد الأغراض للعديد من المهام المختلفة ".و"تم العثور على ما يقرب من 3500 مناديل يدوية متناثرة على الأرض في معيان باروخ ، وتم اكتشاف عدة آلاف أخرى في غيشر بينوت يعقوف ،" حيث تساءل البروفيسور جونين شارون: "بعبارة أخرى ، لجعل 3500 مناديل تم العثور عليها في ما "معيان باروخ وحده، احتاج البشر الأوائل إلى 3.5 طن من الصوان. ولكن من أين حصلوا على هذه الكمية الضخمة من الصوان؟"

Tel Aviv University Professor Erez Ben-Yosef, Tel Aviv University, Israel.

وحاول العديد من الباحثين الإجابة على هذا السؤال ، لكن دراستنا كانت أول من استخدم تقنيات القرن الحادي والعشرين المبتكرة: التحليل الكيميائي المتقدم وخوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها خصيصًا لهذا الغرض"، ووصف الأستاذ الإسرائيلي عمليتهم التي قامت بقياس تركيز العناصر بدقة ، وصولاً إلى دقة جسيم واحد في المليار، ومقارنة الأداة بالمصادر المحتملة.لشراء المواد الخام المناسبة لإنتاج مآزرهم الحيوية ، خططوا ونفذوا رحلات مشي لمسافات طويلة بطول 20 كيلومترًا تضمنت ارتفاعًا من 70 إلى 800 متر فوق مستوى سطح البحر. علاوة على ذلك ، فقد نقلوا هذه المعرفة المهمة من جيل إلى آخر ، على مدى آلاف السنين. كل هذا يشير إلى مستوى عالٍ من التطور والقدرة ، وهو ما لا ينسبه الباحثون الحديثون عادةً إلى البشر في عصور ما قبل التاريخ من هذه الفترة المبكرة ".