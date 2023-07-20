المغرب: توقف تصوير فيلم "غلادياتور2" بسبب إضراب ممثلي هوليوود السينمائيين

سيؤثر الاضراب على 160 ألف فنان سيتوقفون عن العمل، وعلى تسعة أعمال سينمائية أخرى في هوليوود

بسبب إضراب ممثلي هوليوود السينمائيين وكتاب السيناريو، توقف تصوير الفيلم الأمريكي "غلادياتور2"( Gladiator 2) في مدينة ورزازات المغربية، الأمر الذي قد يؤخر إطلاقه المقرر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، كما سيؤثر الاضراب على 160 ألف فنان سيتوقفون عن العمل، وعلى تسعة أعمال سينمائية أخرى في هوليوود وهي اللعبة Deadpool 3 و Beetlejuice 2 و فيلم الإثارة Juror 2 و Lilo & Stitch و Minecraft و Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1 و Venom 3 و Mortal Kombat 2 بالإضافة إلى فيلم Apple.

وفي السياق أعلنت نقابة ممثلي هوليوود بدأ إضراب وهو أكبر إجراء من نوعه تشهده هوليوود منذ 40 عاما، وتريد النقابة أن يوافق عمالقة خدمات المشاهدة المباشرة على تقسيم أكثر إنصافا للأرباح وظروف عمل أفضل.وتطالب النقابة أيضا بضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين.

ووفقًا لأمر الإضراب المنشور على الإنترنت من قبل النقابة، ينطبق الإجراء على العاملين في التمثيل أو الغناء أو الرقص، بالإضافة إلى فناني الأداء والمشتركين في أعمال تحريك الدمى.

ومن جهته قال المخرج كريستوفر نولان إن النجمين كيليان ميرفي وإميلي بلانت غادرا العرض الأول لفيلمه “أوبنهايمر” مع بدء الإضراب.

وبحسب مصادر إعلامية، أصيب ست أشخاص في موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم "غلاديايور2" "Gladiator2"، خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، الذي يجري تصويره بمدينة ورزازات في المغرب، وقال متحدث باسم Paramount Pictures في بيان "أثناء تصوير حيلة مخطط لها في الجزء الثاني من فيلم Gladiator، وقع حادث تعرض خلاله العديد من أفراد الطاقم لإصابات لا تهدد الحياة".

وتابع "تمكنت فرق السلامة والخدمات الطبية الكاملة الموجودة في الموقع من العمل بسرعة حتى يتلقى من تأثروا الرعاية اللازمة على الفور. وجميعهم في حالة مستقرة وما زالوا يتلقون العلاج".

وأكد أن "سلامة الممثلين وطاقم العمل ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا، ولدينا إجراءات صارمة للصحة والسلامة في جميع إنتاجاتنا". وزاد قائلا"سنواصل مراقبة الوضع واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة مع استئناف الإنتاج".