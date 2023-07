وفاة المغني الأمريكي توني بينيت عن عمر ناهز 96 عامًا

نال توني بينيت تقديرا لشخصيته الدافئة وثباته، يميز المشهد الموسيقي لأكثر من سبعة عقود، تم تشخيصه عام 2021 بمرض الزهايمر.

توفي المغني الأمريكي توني بينيت، الذي يعتبر آخر العظماء الأمريكيين، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 96 عاما، وكان المغني، الذي نال تقديره لشخصيته الدافئة وثباته، يميز المشهد الموسيقي لأكثر من سبعة عقود، تم تشخيصه عام 2021 بمرض الزهايمر.

نشأ بينيت في عصر حددت فيه الفرق الموسيقية الكبرى موسيقى البوب الأمريكية، وبدأ ينال اعجاب جماهير الشباب في التسعينيات - ليس من خلال إعادة تجديد أغانيه وشخصيته الفنية، ولكن من خلال إظهار فرحه المطلق في تحديد المعايير.

خلال مهنة امتدت لسبعة عقود ، باع المغني ملايين السجلات وفاز بـ 20 جائزة، بما في ذلك جائزة الإنجاز مدى الحياة. اشتهر بأغانيه "The Way You Look Tonight" و "Body and Soul" و "(I Left My Heart) In San Francisco" ، بالإضافة إلى أدائه مع مطربين من Lady Gaga إلى Aretha Franklin إلى Frank Sinatra ، الذي وصفه بأنه "أفضل مغني في مجال الأعمال".