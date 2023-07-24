"إنها المرة الأولى في فلسطين التي نكتشف فيها مقبرة بها 125 قبرا، وهذه هي المرة الأولى في غزة التي نكتشف فيها توابيتين من الرصاص".

قالت وزارة الآثار الفلسطينية إن علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في مقبرة تعود للعصر الروماني عمرها 2000 عام، اكتشفوا "ما لا يقل عن 125 قبراً، معظم الهياكل العظمية لا تزال سليمة إلى حد كبير، وتابوتان نادران من الرصاص".

وكانت الأراضي الفلسطينية مركزًا تجاريًا مهمًا للحضارات منذ قدماء المصريين والفلسطينيين الذين صورهم الكتاب المقدس، من خلال الإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

وكان علماء الآثار المحليون، قد أعادو دفن الاكتشافات بسبب نقص التمويل، لكن المنظمات الفرنسية ساعدت في حفر هذا الموقع، الذي اكتشفه في فبراير/شباط المنصرم، طاقم بناء يعمل في مشروع إسكان بتمويل مصري.

وقال الخبير في المدرسة الفرنسية للبحوث التوراتية والأثرية فاضل العطل لوكالة رويترز "إنها المرة الأولى في فلسطين التي نكتشف فيها مقبرة بها 125 قبرا، وهذه هي المرة الأولى في غزة التي نكتشف فيها توابيتين من الرصاص".واشار فاضل الذي تشرف منظمته على العمل بمساعدة وكالة الإغاثة الفرنسية بريميير أورجانس إنترناشيونال، إلى إن "أحد التوابيتين كان مزينًا بصور عنب والآخر بالدلافين"وأضاف: "نحتاج إلى أموال للحفاظ على هذا الموقع الأثري حتى لا يمس التاريخ"، وأكد فاضل العطل على أنه يأمل أن يصبح الموقع وجهة سياحية، مع متحف لعرض المكتشفات.

وفي السياق تم تعيين ما لا يقل عن 25 مهندسًا وفنيًا، أمس الأحد، على الرغم من موجة الحرارة، لحفر الأرض وتنظيفها والحفاظ على الهياكل العظمية. كما أعادوا بناء الأواني الفخارية الموجودة داخل بعض المقابر.