خاص: فنانة مغربية عصامية تبدع لوحات لفائدة المكفوفين: "مسموح اللمس، أطلق لأناملك العنان"

تابعت الفنانة العصامية " في الليل أتأمل في لوحاتي وأقول هل حقا أنا من عملت هذه اللوحات؟ وفي كل صباح تبدأ رحلتي لتشكيل لوحات بأفكار مختلفة"

استطاعت الفنانة العصامية المغربية خديجة بوكرين ذات 76 ربيعا، في ظرف عام واحد، أن تبدع لوحات من الأزرار والعقيق لفائدة المكفوفين، ونظمت معرضا خاصا لهم تحت شعار "مسموح اللمس، أطلق لأناملك العنان"، وقالت الفنانة العصامية لـ i24NEWS، "عند زيارتهم للمعرض قاموا بلمس اللوحات وسألوا عن العقيق والألوان والأحجام، وتعرفوا على بعض الأشكال كالمسجد والدوائر كما قدموا لي نصائح للوحاتي المستقبلية"، وأشارت إلى أنهم "أصبحوا قريبين منها مثل أبنائها" حسب تعبيرها.

بعد ذلك أخبرت الجدة السبعينية ابنها أنها ستشرع في إبداع لوحات مخصصة للمكفوفين حتى يتسنى لهم الحضور هم أيضا لمعارض أخرى والاستمتاع بهذه اللوحات، وطلبت منه عدم وضع إطار زجاجي لهم حتى يلمسوها فإن لم يشاهدوها بأعينهم فإنهم سيبصرونها بقلبهم.

Saad Elkadiri / i24NEWS لوحة من الأزرار والعقيق للفنانة العصامية المغربية خديجة بوكرين

وفي نفس السياق، قالت مريم، حفيدة الفنانة التشكيلية في حديث لـ I24NEWS، "رافقت جدتي في كافة معارضها بعزفي على آلة القانون، لكن معرضها الأخير الذي خصصته للمكفوفين أثر فينا كثيرا بحيث أدخل لنا قيما جديدة للمنزل وجعلتنا نفكر في هذه الفئة بشكل كبير خصوصا أنه ليس الجميع يخصص لهم معرضا خاصا"

وأضافت مريم التي تعزف على آلة القانون قائلة: "أظهر المكفوفين عن امتنانهم إثر السماح لهم بلمس اللوحات، فدائما ما تجد في المعارض مكتوب ممنوع اللمس، لهذا أبدوا عن سعادتهم خصوصا أن الفنان هذه المرة هو من يشرح لهم ويمسك يدهم ليتحسسوا العقيق والأزرار وهو أمر غير معتاد".

وأشارت مريم إلى أنها في التجمعات العائلية دائما ما تعزف على آلتها المفضلة أثناء إبداع جدتها في لوحتها، وقالت إن "أكثر ما يسعدني دعوات جدتي لي أثناء عزفي خصوصا حينما تقول لي "الله يرضي عليك يا ابنتي".

Saad Elkadiri / i24NEWS لوحات من الأزرار والعقيق للفنانة العصامية المغربية خديجة بوكرين

تقول خديجة بوكرين، في حديث لـ I24NEWS، "هذا الفن بدأت فيه خلال جائحة كورونا، لم أجد ما أفعله في فترة الطوارئ الصحية فشاركت أحفادي لعبهم وبحوزتنا كيس من الأزرار والعقيق"، مشيرة إلى أنها انطلقت بعد ذلك في تشكيل لوحاتها واحدة تلو الأخرى وطلبت من ابنها صنع إطار خشبي لها، فشجعها على المضي في طريق الفن.

وأضافت خديجة بوكرين المتحدرة من مدينة فاس (الوسط الشمالي للمغرب) "استمريت منذ ذلك الحين في عمل اللوحات يوما بعد يوم"، موضحة، "قبل ولوجي عالم الفن كنت دائما أشعر بأنني مريضة لكن بعد ذلك لم أعد في حاجة إلى زيارة الطبيب".

وتابعت الفنانة العصامية " في الليل أتأمل في لوحاتي وأقول هل حقا أنا من عملت هذه اللوحات؟ وفي كل صباح تبدأ رحلتي لتشكيل لوحات بأفكار مختلفة"، مشيرة إلى أنها "في فترة كورونا أبدعت في عمل 46 لوحة فنية، كما نظمت معرضا هو الأول من نوعه في مسيرتي".

Saad Elkadiri / i24NEWS الفنانة العصامية المغربية خديجة بوكرين

فترة الحجر الصحي غيرت مفاهيم الوقت لدى خديجة بوكرين، فبعد أن كانت تمضي باقي ساعات اليوم في الأشغال بالبيت، أصبحت اليوم لا تفارق الأزرار والعقيق والقماش من يدها، وتغوص في عوالم الفن التشكيلي الفطري.

خديجة بوكرين، التي أثبتت أن الإبداع لا سن له، لا ترغب في إعطاء لوحتها ولا في بيعها، حيث أكدت في حديثها معنا أن "اللوحات أصبحوا جزءا منها" ووفق تعبيرها فإنهم "مثل أبنائها".

Saad Elkadiri / i24NEWS لوحة من الأزرار والعقيق للفنانة العصامية المغربية خديجة بوكرين

في حياتنا غالبا ما نتعرض للصدمات، ويقال إن الأزمات دائما ما تكون حافزا جيدا للتغيير، هذا ما وقع مع الفنانة خديجة بوكرين، حيث شكلت لها فترة تفشي وباء كورونا أزمة لها ولمحيطها بسبب ملازمة البيت وانقطاع زيارات الأقارب لفترة طوية، لكن بفضل إرادتها وعزيمتها استطاعت خديجة أن تكتشف الفنانة التي بداخلها وأن تذهب في رحلة عنوانها لوحات من الأزرار والعقيق، والكشف عن عوالم جديدة بلغة التشكيل الفطري.