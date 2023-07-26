إسرائيل: اكتشاف عملة معدنية من فئة نصف شاقل يعود تاريخها إلى الثورة ضد الرومان

"العملة تم سكها بالخط العبري القديم بدلاً من اليونانية العامية، والتي كانت شائعة الاستخدام في ذلك الوقت، كدليل على التحدي لتأكيد هويتهم اليهودية"

اكتشف علماء الآثارفي إسرائيل، اليوم الأربعاء،(عشية صيام تيشا بيف)، عملة معدنية نصف شاقل تعود إلى 66 أو 67 ميلادي، تحمل نقش "القدس المقدسة" بالعبرية، يعود تاريخ هذه العملة إلى السنة الأولى من الثورة اليهودية ضد الرومان، وقد غذت هذه العملة اقتصادًا يهوديًا سريًا خلال أربع سنوات من التمرد"

وأوضح يانيف ديفيد أن "العملة تم سكها بالخط العبري القديم بدلاً من اليونانية العامية ، والتي كانت شائعة الاستخدام في ذلك الوقت ، كدليل على التحدي لتأكيد هويتهم اليهودية وقرارهم بإصدار عملات معدنية بشكل مستقل" بحسب ما أوردته سلطة الأثار الإسرائيلية.

اكتشف مفتشو سلطة الآثار القطعة في منطقة واحة عين جدي، كجزء من مسح شامل لجميع الكهوف الإسرائيلية الواقعة في الصحراء جنوب البلاد.

واشار خبير النقود في سلطة الآثار الإسرائيلية يانيف ليفي إلى أن "العملة تم سكها بالخط العبري القديم بدلاً من اليونانية العامية، والتي كانت شائعة الاستخدام في ذلك الوقت، كدليل على التحدي لتأكيد هويتهم اليهودية وقرارهم بإصدار عملات معدنية بشكل مستقل"

وقال ليفي: "منذ ما يقرب من 200 عام ، كان الناس يؤدون فريضة الحج سيرًا على الأقدام واستخدموا العملات الفضية لدفع ضريبة تسمى "ضريبة نصف الشاقل". وقال "من الواضح أن هذه العملات استخدمت لدفع ضرائب المعبد ودعم الاقتصاد الداخلي خلال الثورة. كان قرار إصدار العملات المعدنية بشكل مستقل أثناء التمرد عملاً سياسيًا وتعبيراً عن الهوية الوطنية".

في ذلك الوقت، كان الإمبراطور الروماني فقط هو المخول بإصدار العملات المعدنية، والتي كانت تعرض دائمًا صورة الإمبراطور الحاكم والحيوانات. على العملات المعدنية التي صكها المتمردون اليهود ، هناك ثلاث قنابل يدوية. يكشف الجانب الآخر من العملة عن كأس يشبه الكأس التي كان يستخدمها الكهنة في الهيكل. كما تحتوي على كلمتي "نصف شاقل" وحرف ألف، الذي يرمز إلى السنة الأولى من التمرد ضد الرومان.

وكانت سلطة الآثار الإسرائيلية قد أعلنت عن اكتشاف تمثال (صغير) من الفترة الكنعانية عمره أكثر من 3000 عام، يرتبط مع الآلهة المصرية حتحور، من قبل مواطنة إسرائيلية (74عاما) خلال تجولها مع زوجها في الحديقة الوطنية "بلماحيم" وقامت بتسليمه الى السلطات.