الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحطم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" من خلال إطلالتها

حطمت النجمة اللبنانية نجوى كرم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"، من خلال إطلالتها التي تميزت بها خلال مشاركتها في مهرجان جرش في المملكة الأردنية الهاشمية مع "أطول رداء في العالم"

