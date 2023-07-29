الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحطم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" من خلال إطلالتها

النجمة اللبنانية الشهيرة حطمت رقما قياسيا بارتداءه أطول رداء في العالم خلال حفلتها في جرش

حطمت النجمة اللبنانية نجوى كرم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"، من خلال إطلالتها التي تميزت بها خلال مشاركتها في مهرجان جرش في المملكة الأردنية الهاشمية مع "أطول رداء في العالم"

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وظهرت النجمة الشهيرة في الحفل مع "كاب طوله 55,7 متر، عليه رسومات هندسية ولمسات ذهبية لامعة عند الياقة والكتفين"، كما ارتدت معه جامبسوت أبيض تزين بحزام ذهبي.

إطلاله نجوى حملت عنوان "كاريزما" وهو نفس الاسم الذي اطلقته نجوى كرم على ألبومها الغنائي الأخير والذي صدر في شهر أيار/مايو الماضي، ولاقى انتشارا واسعا. ونشرت الصفحة الرسمية العربية لموسوعة "غينيس" في موقعها بانستغرام الخبر مع مجموعة من الصور، ظهرت بها كرم وهي تتسلم شهادة من ممثل غينس.