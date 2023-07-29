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  • الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحطم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" من خلال إطلالتها

الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحطم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" من خلال إطلالتها

i24NEWS

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الفنانة اللبنانية نجوى كرم تحيي في مدينة جرش الرومانية القديمة ، وهي منطقة جذب شهيرة على بعد 50 كم شمال العاصمة الأردنية عمان ، خلال مهرجان جرش السنوي للثقافة والفنون ، أواخر يوم 23 سبتمبر 2021.
Khalil MAZRAAWI / afpالفنانة اللبنانية نجوى كرم تحيي في مدينة جرش الرومانية القديمة ، وهي منطقة جذب شهيرة على بعد 50 كم شمال العاصمة الأردنية عمان ، خلال مهرجان جرش السنوي للثقافة والفنون ، أواخر يوم 23 سبتمبر 2021.

النجمة اللبنانية الشهيرة حطمت رقما قياسيا بارتداءه أطول رداء في العالم خلال حفلتها في جرش

حطمت النجمة اللبنانية نجوى كرم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس"، من خلال إطلالتها التي تميزت بها خلال مشاركتها في مهرجان جرش في المملكة الأردنية الهاشمية مع "أطول رداء في العالم"  

https://twitter.com/i/web/status/1685024300166688768

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وظهرت النجمة الشهيرة في الحفل مع "كاب طوله 55,7 متر، عليه رسومات هندسية ولمسات ذهبية لامعة عند الياقة والكتفين"، كما ارتدت معه جامبسوت أبيض تزين بحزام ذهبي. 

إطلاله نجوى حملت عنوان "كاريزما" وهو نفس الاسم الذي اطلقته نجوى كرم على ألبومها الغنائي الأخير والذي صدر في شهر أيار/مايو الماضي، ولاقى انتشارا واسعا. ونشرت الصفحة الرسمية العربية لموسوعة "غينيس" في موقعها بانستغرام الخبر مع مجموعة من الصور، ظهرت بها كرم وهي تتسلم شهادة من ممثل غينس. 

Khalil MAZRAAWI / afp
Khalil MAZRAAWI / afpالفنانة اللبنانية نجوى كرم تحيي في مهرجان جرش الأردني للثقافة والفنون في مدينة جرش الرومانية القديمة ، 28 يوليو 2023.
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