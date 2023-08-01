المغرب: افتتاح ثاني أكبر مكتبة وطنية والثالثة على الصعيد الإفريقي بمدينة العيون بالصحراء

تضم مدرجا بسعة 450 مقعدا،وقاعة للقراءة، وأخرى للعرض، وقاعة متعددة التخصصات، ومكاتب للتسيير، رصد للمشروع غلاف مالي بلغ 86 مليون و600 ألف درهم

تعززت مدينة العيون بالصحراء في المغرب بافتتاح مكتبة وطنية “المكتبة الوسائطية الكبرى”(الثانية من نوعها على المستوى الوطني والثالثة على الصعيد الإفريقي) تضم مدرجا بسعة 450 مقعدا، وقاعة للقراءة، وأخرى للعرض، وفضاء خاصا بالصحافة، وقاعة متعددة التخصصات، بالإضافة إلى مكاتب للتسيير، رصد للمشروع غلاف مالي بلغ 86 مليون و600 ألف درهم.

وستمكن المكتبة التي تفتح أبوابها للطلبة والباحثين وعموم المواطنين، من توفير عدد هائل من المراجع والكتب في مختلف الاختصاصات الأدبية والعلمية وغيرها، استجابة للتوجهات الدراسية والثقافية للمواطن، وضمانا لحقه في التمتع بالقراءة وطلب العلم، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز الشأن الثقافي بمدينة العيون.

وتم تشييد هذا المشروع بمناشبة الذكرى 24 لعيد العرش في الغرب، الذي تطلب اعتمادا ماليا يقدر بـ 70 مليون و100 ألف درهم خاصة بالبناء والتهيئة، و16 مليون و500 ألف درهم للتجهيز، على مساحة إجمالية تصل إلى 23 ألف و500 متر مربع، منها 5 آلاف و500 متر مربع مغطاة.