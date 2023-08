المغنية التونسية آمال المثلوثي تلغي عرضها في مهرجان الحمامات بسبب حفلاتها في فلسطين

قالت الفنانة التونسية آمال المثلوثي التي برزت خلال ثورة الربيع العربي، الأربعاء، إنه تم إلغاء عرض قادم لها في بلدها بسبب ضلوعها في "التطبيع" مع إسرائيل.

وأضافت في بيان على موقع انستجرام أنه كان من المقرر أن تقدم الفنانة البالغة من العمر 41 عاما عرضا في مهرجان الحمامات الدولي في تونس الأسبوع المقبل، لكن تم إلغاؤه "بدون سبب رسمي".

وأضافت: "نعتقد أن جولتنا الأخيرة في فلسطين الجميلة أثارت جدلاً غير مبرر اتهمني بالتطبيع" مع إسرائيل.

في تموز/ يوليو، قدمت المثلوثي عرضا في القدس الشرقية، وكذلك في بيت لحم ورام الله بالضفة الغربية. لم تقدم أداء في إسرائيل. غالبًا ما يواجه الفنانون العرب الذين يؤدون عروضهم في إسرائيل مقاومة شرسة من حركة المقاطعة.