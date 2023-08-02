المغنية التونسية آمال المثلوثي تلغي عرضها في مهرجان الحمامات بسبب حفلاتها في فلسطين

دعمت حركة المقاطعة BDS المثلوثي، قائلة إنها "تميز بين الفنانين الذين يرفهون عن الظالمين، والفن الذي يبيض وجه الفصل العنصري، والفنانين الذين يقفون مع المظلومين"

قالت الفنانة التونسية آمال المثلوثي التي برزت خلال ثورة الربيع العربي، الأربعاء، إنه تم إلغاء عرض قادم لها في بلدها بسبب ضلوعها في "التطبيع" مع إسرائيل.

وأضافت في بيان على موقع انستجرام أنه كان من المقرر أن تقدم الفنانة البالغة من العمر 41 عاما عرضا في مهرجان الحمامات الدولي في تونس الأسبوع المقبل، لكن تم إلغاؤه "بدون سبب رسمي".

وأضافت: "نعتقد أن جولتنا الأخيرة في فلسطين الجميلة أثارت جدلاً غير مبرر اتهمني بالتطبيع" مع إسرائيل.

في تموز/ يوليو، قدمت المثلوثي عرضا في القدس الشرقية، وكذلك في بيت لحم ورام الله بالضفة الغربية. لم تقدم أداء في إسرائيل. غالبًا ما يواجه الفنانون العرب الذين يؤدون عروضهم في إسرائيل مقاومة شرسة من حركة المقاطعة.

https://twitter.com/i/web/status/1684942722166099968 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقالت المثلوثي لوكالة فرانس برس إنها تعرضت لـ "حملة تضليل كبيرة" وإنها "قدمت للتو عروض مع الفلسطينيين من أجل الفلسطينيين".

وأوضحت أن الفلسطينيين "لا يريدون أن يكونوا معزولين. يريدون فنانين مثلي يأتون من دول عربية أخرى تتحدث العربية" أن يقدموا لهم العروض.

دعمت حركة المقاطعة BDS المثلوثي، قائلة إنها "تميز بين الفنانين الذين يرفهون عن الظالمين، والفن الذي يبيض وجه الفصل العنصري من جهة، والفنانين الذين يقفون مع المظلومين".