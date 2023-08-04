الفيلم السينمائي "باربي" ينعش القاعات السينمائية بالمغرب ويواصل الصدارة عالميا

فيلم “باربي”، حقق خلال أسبوعين من بداية عرضه في صالاتها بالمغرب، أزيد من 65 ألف تذكرة.

سجل الفيلم السينائي الجديد"باربي" نجاحا مهما في المغرب، حيث تشهد القاعات المغربية نشاطا غير اعتيادي وطوابير من الجماهير العاشقة للفن السابع التي تنتظر دورها من أجل الدخول واكتشاف قصة العمل الذي حصد إشعاعا كبيرا وتصدر اسمه جميع المنصات في الأسبوعين الأخيرين.

وأعلنت القاعة السينمائية المغربية “سيني-أطلس”، عبر صفحتها الرسمية، أن فيلم “باربي”، حقق خلال أسبوعين من بداية عرضه في صالاتها بالمغرب، أزيد من 65 ألف تذكرة.

ويواصل الفيلم السينمائي الجديد “باربي” نجاحا استثنائيا على النطاق العالمي ويحقق شعبية كبيرة جعلت القاعات السينمائية تعرف انتعاشة كبيرة، خاصة في هذه الفترة التي تشهد في العادة ركودا، ويحتل “باربي” حاليا صدارة إيرادات القاعات السينمائية بمختلف دول العالم، بعد أسبوعين فقط من الشروع في عرضه العالمي، متفوقا على فيلم “أوبنهايمر” الذي طرح في الفترة نفسها ويحقق بدوره نجاحا مهما جعله يدخل في دائرة المنافسة على المركز الأول.

وتخطت إيرادات فيلم الدمية الشهيرة "باربي" حاجز الـ800 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم في أقل من شهر على طرحه؛ وهو ما يعد رقما ضخما بالنسبة لإنتاج سينمائي كلفته الإجمالية 145 مليون دولار، وهو ما يعكس الشعبية الكبيرة والجماهيرية التي حظي بها العمل دوليا.

وتدور قصة “باربي” في إطار كوميدي حول دمية طردت من عالم الدمى لتذهب إلى عالم البشر، وتنطلق في مغامرة كبيرة في محاولة لإثبات جدارتها؛ حتى تتمكن من العودة إلى عالمها مرة أخرى. ويشارك في بطولة فيلم “باربي” عدد من النجوم؛ أبرزهم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبي والممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكي، وكينجسلي بن أدير، وإيسا راي، ومايكل سيرا.