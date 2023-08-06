فيلم "باربي" يدخل التاريخ ويحقق مليار دولار في 3 أسابيع

وأفادت شبكة "سي أن أن" عن كبير محللي وسائل الإعلام، بول ديرغارابديان: "لقد كنت في هذه اللعبة لمدة 30 عاماً، وظاهرة باربي وباربنهايمر غير مسبوقة

حقق فيلم "باربي" نجاحاً ساحقاً بجمع 1.03 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وفقاً لتقديرات شركة وارنر براذرز الرسمية، بالرغم من أنه طُرح قبل ثلاثة أسابيع فقط.

ونجح الفيلم بفضل مبيعات شباك التذاكر في بعض من أكبر أسواق الأفلام في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والمكسيك وأستراليا، وهذا الإنجاز يُدخل الكاتبة والمخرجة، غريتا غيرويغ، التاريخ كأول مخرجة امرأة تصنع فيلماً يحقق مليار دولار.

وأفادت شبكة "سي أن أن" عن كبير محللي وسائل الإعلام، بول ديرغارابديان: "لقد كنت في هذه اللعبة لمدة 30 عاماً، وظاهرة باربي وباربنهايمر غير مسبوقة كما كانت غير متوقعة".

و"باربنهايمر" هي عبارة تجمع بين فيلمي "باربي" و"أوبنهايمر"، كفيلمين طُرحا في نفس الوقت تقريباً، ومتعارضين من حيث الروح، لكنهما كمّلا بعضهما، حتى صارا يُذكران كلاهما إذا ذُكر أحدهما.

ووفقاً لديرغارابديان، حوالى 50 فيلماً فقط في التاريخ قد وصلت إلى مليار دولار من الأرباح، وأضاف أن "الحملة التسويقية للفيلم كانت أول تلميح عن أن "باربي" سيحقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر".

وكان الفيلم السينائي الجديد"باربي" قد سجل نجاحا مهما في المغرب، حيث تشهد القاعات المغربية نشاطا غير اعتيادي وطوابير من الجماهير العاشقة للفن السابع التي تنتظر دورها من أجل الدخول واكتشاف قصة العمل