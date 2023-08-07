تصوير فيلم "ثريا"يتناول حياة المغربية ثريا الشاوي أول ربانة طائرة في العالم العربي والإسلامي والافريقي

ربيع الجواهري"تصوير الفيلم الذي بلغت مدة اقتراحه ل 20 سنة، بسبب غياب الدعم وعدم قبول السيناريو من جهات معينة في المغرب"

انطلق عملية تصوير أحداث فيلم" ثريا" الذي يتناول قصة أول ربانة طائرة في العالم العربي والإسلامي والافريقي ثريا الشاوي، والتي تمكنت من تحقيق حلمها في سن مبكرة، كما اشتهرت بدفاعها عن حقوق المرأة، للمخرج المغربي ربيع الجواهري

واختار ربيع الجواهري منطقتي تيط مليل بالدار البيضاء ومدينة فاس لتصوير أحداث الفيلم، عن قصة حقيقية للراحلة ثريا الشاوي التي اعتبرت أول ربانة طائرة في العالم العربي والافريقي.

Saad Elkadiri / i24NEWS تصوير فيلم"ثريا" بمدرسة محمد بن يوسف سابق بفاس للمخرج ربيع الجواهري

وأوضح ربيع الجواهري (كاتب السيناريو فيلم ثريا) أن "تصوير الفيلم الذي بلغت مدة اقتراحه ل 20 سنة، بسبب غياب الدعم وعدم قبول السيناريو من جهات معينة في المغرب"مشيرا إلى أن سيناريو فيلم"ثريا" اعتمد أساسا على مؤرخ المملكة عبد الحق المريني الذي منح الجواهري اقتباس تواريخ وأحداث عن ثريا من كتابه، كما أن أخ ثريا الشاوي صلاح الدين الشاوي (قنان تشكيلي) ساعده كثيرا بعد لقائه والروايات التي حكاها له عند مجالسته لأيام بفرنسا.

Saad Elkadiri / i24NEWS تصوير فيلم"ثريا" بمدرسة محمد بن يوسف سابق بفاس للمخرج ربيع الجواهري

ويركز الفيلم على حياة ثريا الشاوي منذ طفولتها داخل أسرتها بمعية أبيها الصحافي عبد الواحد الشاوي وأحد اقطاب المسرح المغربي تأليفا وإخراجا وتمثيلا خلال فترة الحماية، وأمها زينب وأخيها صلاح الشاوي مرورا بمرحلة دراستها الابتدائية بمدينة فاس وبمعهد تيط مليل (ضواحي الدار البيضاء) بعدا انتقال أبيها للاشتغال بجريدة Le courrier Marcaine ويركز الفيلم كذلك على دور ثريا وانخراطها المبكر في الحركة الوطنية في مقاومة الوجود الاستعماري الفرنسي حيث كانت قريبة منذ طفولتها من قادة الحركة الوطنية المغربية من بينهم الهاشمي الفيلالي الذي وهب منزله ليكون النواة الأولى لمدرسة "النجاح" بدرب الطويل بالمدينة القديمة بفاس وكان يدير"بحسب ما أورده السيناريست والباحث في تاريخ مدينة فاس حميد تشيش.

جدير بالذكر أن ثريا الشاوي تم اغتيالها برصاص في رأسها خارج منزل عائلتها، في فاتح مارس/آذار من عام 1956، أي قبل يوم واحد من اعلان استقلال المغرب عن الحماية الفرنسية، وكان عمرها 19عاما.

وفي السياق قال ربيع الجواهري، إن فيلم “ثريا” تدور قصته عن شخصية ثريا الشاوي أول ربانة طائرة في العالم العربي والإفريقي، منذ نعومة أظافرها، والغوص في مراحل أساسية من حياة هذه الشخصية الفريدة من نوعها التي لم تكن في التاريخ من قبل، حيث جمعت بين حب الطيران والشغف به والوطنية والأدب والشعر وهي الممثلة المغربية الأولى في العالم"وأضاف الجواهرس"ثريا رفضت العيش بإسبانيا وأرادت العودة لأرض الوطن من أجل النضال جنباب بجنب مع الراحل محمد الخامس أمام المستعمر" مشيرا إلى أنه "من هذا المنطلق قرر تصوير فيلم الشهيدة ثريا الشاوي"