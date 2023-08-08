وفاة بريان راندال رفيق درب ساندرا بولوك عن 57 عامًا بعد صراع مع مرض ضمور العضلات

قال البيان "ببالغ الحزن نشارككم وفاة برايان راندال في الخامس من أغسطس بسلام بعد معركة استمرت ثلاث سنوات مع المرض".

توفي المصور الفوتوغرافي ورفيق درب الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك بريان راندال عن عمر يناهز 57 عاما بعد ثلاث سنوات من الصراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري المعروف بضمور العضلات اختصارا.

التقت بولوك براندال في عام 2015، عندما صور حفلة عيد ميلاد ابنها لويس. وقالت عائلة راندال في بيان لقناة إن بي سي نيوز إنه توفي يوم السبت.

وقال البيان "ببالغ الحزن نشارككم وفاة برايان راندال في الخامس من أغسطس بسلام بعد معركة استمرت ثلاث سنوات مع المرض". "اختار بريان في وقت مبكر من مرضه الحفاظ على خصوصية رحلته مع ALS، وقد بذل كل من حوله قصارى جهدهم لتلبية طلبه".

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قالت عائلته "في هذا الوقت نطلب الخصوصية للتعبير عن الحزن والتصالح مع استحالة قول وداعًا لبريان". وشكرت العائلة الأطباء والممرضات لتفانيها في السهر على علاج راندال.

مرض ضمور العضلات هو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي ويزداد سوءًا بمرور الوقت، ولا علاج له في الوقت الحالي.