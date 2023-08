وفاة بريان راندال رفيق درب ساندرا بولوك عن 57 عامًا بعد صراع مع مرض ضمور العضلات

توفي المصور الفوتوغرافي ورفيق درب الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك بريان راندال عن عمر يناهز 57 عاما بعد ثلاث سنوات من الصراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري المعروف بضمور العضلات اختصارا.

التقت بولوك براندال في عام 2015، عندما صور حفلة عيد ميلاد ابنها لويس. وقالت عائلة راندال في بيان لقناة إن بي سي نيوز إنه توفي يوم السبت.

وقال البيان "ببالغ الحزن نشارككم وفاة برايان راندال في الخامس من أغسطس بسلام بعد معركة استمرت ثلاث سنوات مع المرض". "اختار بريان في وقت مبكر من مرضه الحفاظ على خصوصية رحلته مع ALS، وقد بذل كل من حوله قصارى جهدهم لتلبية طلبه".