افتتاح أول مقهى باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في عُمان

في خطوة غير مسبوقة، افتتحت عمان أول مقهى تم تشييده باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويمتد على مساحة 101 متر مربع

في خطوة غير مسبوقة، افتتحت عمان أول مقهى تم تشييده باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويمتد على مساحة 101 متر مربع.

وقال سلطان بن سعيد الدفاعي إخصائي مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: نحرص على المساهمة في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطور أعمالها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وجرى اختيار مشغل تجاري للمقهى من رواد الأعمال العمانيين ضمن عدد من المتنافسين في خطوة تندرج ضمن رؤيتنا وسياستنا تشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم التنمية الاجتماعية والتجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم"، وفق النشر في موقع الرؤية.

وقال علي بن ناصر القصابي مُشغِّل مقهى "كافيا": "حظينا بتشغيل مبنى المقهى ثلاثي الأبعاد بالدقم الذي يُعد أول مبنى مبني بتقنية ثلاثية الأبعاد مرخص في سلطنة عمان". وأضاف: "هذا الفرع هو الفرع الثاني لعلامتنا التجارية العمانية "كافيا"؛ ركزنا على جودة القهوة والمشروبات المقدمة والتي تمثل أساس الشركة، أما العنصر الثاني هو التصميم الداخلي الفريد للمقهى".

وتتمثل الفكرة وراء مقهى كافيا في تقديم القهوة المختصة الى جانب خيارات أخرى من القهوة والشاي، ويعرض على الزبائن قائمة متنوعة من المشروبات الباردة والساخنة بإشراف مختصين فضلا عن توفير الحلويات والكيك والكروسون.