الكويت بعد لبنان يحظر عرض فيلم "باربي" حفاظا على التقاليد

لجنة رقابة الأفلام السينمائية في الكويت منعت عرض فيلمي "باربي" وتوك تو مي"، وعللت ذلك بحرصها على منع كل ما يخدش الآداب العامة

كشفت تقارير إعلامية أن لجنة رقابة الأفلام السينمائية في الكويت منعت عرض فيلمي "باربي" وتوك تو مي"، وعللت ذلك بحرصها على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد".

الكويت ليست وحدها، فقد سبقتها إلى تلك الخطوة الدولة اللبنانية التي قال وزير ثقافتها محمد المرتضى إن الفيلم يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية".

في المقابل سمحت الرياض والإمارات بعرض الفيلم الكوميدي الخيالي ابتداء من 10 أغسطس.

وفي المغرب سجل فيلم "باربي" نجاحا أنعش القاعات المغربية التي شهدت نشاطا غير اعتيادي حيث وقفت الجماهير العاشقة للفن السابع في طوابير تنتظر دورها من أجل الدخول واكتشاف قصة العمل الذي تصدر اسمه جميع المنصات في الأسبوعين الأخيرين.

وحقق فيلم "باربي" نجاحاً ساحقاً بجمع 1.03 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وفقاً لتقديرات شركة وارنر براذرز الرسمية، بالرغم من أنه طُرح قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط. ويدخل هذا النجاح الكاتبة والمخرجة غريتا غيرويغ التاريخ كأول مخرجة امرأة تصنع فيلما يحقق مليار دولار.