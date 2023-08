حفريات البتراء: قلادة تكشف أسرار النظام الاجتماعي وصور حياتية منذ أيام العصر الحجري الحديث

كشفت الحفريات مؤخرا عن قلادة مزخرفة في قبر فتاة (8 أعوام) في الأردن القديم سلطت الضوء على النظام الاجتماعي في العصر الحجري الحديث. بعد أن تم الانتهاء من ترميم العقد، يتم عرضه اليوم في متحف البتراء، حيث كشف تحليل مكوناته عن مفاهيم شيقة حول التجارة والفن والنظام الاجتماعي لحضارة العصر الحجري الحديث.

في دراسة نُشرت نتائجها في مجلة PLoS ONE، قامت الدكتورة حلا الراشي من المجلس القومي للبحوث في إسبانيا وجامعة نيس صوفيا أنتيبوليس في فرنسا، مع زملائها، بتحليل العناصر التي زينت جسد الطفلة ذات الثماني أعوام والتي دفنت في قرية بعجة التي تعود للعصر الحجري الحديث في الأردن.

في الواقع، تم اكتشاف دفن الفتاة في عام 2018، وأطلق عليها في حينه اسم"جميلة". لم يكشف التحليل الجيني لبقايا الهياكل العظمية، التي كانت محفوظة في نوعية رديئة، عن صحة الفتاة أو عاداتها الغذائية أو سبب وفاتها، ما جعل الباحثين ينهمكون في سبر غور المواد المكونة للقلادة، والتي تضمنت أكثر من 2500 خرزة مستمدة من الأحجار والأصداف والمحار الملونة، وقفل الهيماتيت الأسود، وخرزتين غير عاديتين من الكهرمان - أقدمها معروفة حتى الآن من منطقة الشام، فضلا عن الخاتم الرئيسي المصنوع من اللؤلؤ المنقوش بدقة، ضمت اليها جميع أوتار السلسلة البالغ عددها 16 وترا.

كشفت هذه النتائج عن أن بعض الأطفال تم منحهم مكانة أعلى في وقت مبكر جدًا من الحياة، مما يشير إلى ظهور التسلسلات الهرمية الاجتماعية في ذلك الوقت.