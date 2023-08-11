وصول 50 طفلا من القدس إلى المغرب للمشاركة في المخيم الصيفي "المسيرة الخضراء"

سيزور الأطفال عددا من المشاريع التنموية المؤسِّسة في جهتي الدار البيضاء والرباط وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي المشاريع التي وضعت البلاد على طريق النماء.

وصل 50 طفلا وطفلة من القدس إلى المغرب للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للمخيم الصيفي، التي انطلقتـ، أمس الخميس، وإلى غاية 26 أغسطس/أب الجاري2023، واختير لهذه الدورة اسم "المسيرة الخضراء"، وتنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في عدد من المدن المغربية من بينها الدار البيضاء والرباط وطنجة وأصيلة وتطوان والمضيق وشفشاون.

وسيزور الأطفال عددا من المشاريع التنموية المؤسِّسة في جهتي الدار البيضاء والرباط وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي المشاريع التي وضعت البلاد على طريق النماء.

وعلى غرار الدورات المنصرمة، وضعت الوكالة مع شركائها برنامجا غنيا للدورة، يشتمل على مساحة مهمة للعب والترفيه والاستجمام، مع رحلات سياحية وتربوية، تسمح لأطفال القدس بالتعرف على تاريخ المملكة والمغربية وجغرافيتها، وعلى أصالتها وعُمقها الحضاري.

ويندرج برنامج التخييم لهذا العام الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف، ضمن الأنشطة الاجتماعية والتربوية لـ "نادي أطفال من أجل القدس" التابع للوكالة، ويشتمل هذا العام على إطلاق برنامج المدارس الصيفية في القدس لفائدة 3 آلاف طفل وطفلة يتوزعون على 4 مدارس و 9 مراكز تخييم في المدينة، بالإضافة إلى دوري رياضي في كرة القدم بمشاركة 17 ناديا من القدس.

تُفتتح الدورة بتنظيم ورشات تفاعلية بالوسائل والتقنيات الحديثة في موضوع: "إشاعة قيم الوحدة والتضامن"، لاستكمال الدروس التي تلقاها المشاركون في الدورة خلال المخيم التحضيري في القدس، استلهاما لقيم ومعاني ملحمة المسيرة الخضراء المُظفرة، ومُبدعها المغفور له الملك الحسن الثاني.

وفي السياق قال منسق المبادرات الأهلية لبرنامج التنمية البشرية في الوكالة بالقدس ومدير الدولة الحالية للمخيم بشار أبو شمسية "المخيم تم تشريفه من قبل العاهل المغربي، بحمل اسم ’المسيرة الخضراء’ وهي مسيرة مُوفقة لتحرير الأرض والصحراء المغربية من قبل الراحل الحسن الثاني، وهي دلالة تحمل رسالة سامية بأن فلسطين والقدس هي أيضا قضية الأشقاء الأولى في المغرب، كما هي الصحراء المغربية، وتحظى بمكانة رفيعة لدى المغاربة" وتابع "المخيم أثناء تنقله في المدن المغربية، سوف يقدم لوحات من التراث الفلسطيني عبارة عن رقصات وأغانٍ من الفلكلور الشعبي، وفقرات ثقافية وفنية تعبر عن التعلق بالأرض، ونقل صورة للعالم أننا في القدس نحب الحياة والمرح"

واشار بشار ابو شمسية إلى أن " المغرب اليوم بات يعرف بأنه عنوان لكرة القدم العربية، فإن المخيم حرص أن تكون ضمن فعالياته خوض مباريات ودية مع فرق مغربية، إضافة إلى مباريات في كرة سلة خاصة للفتيات.

وتنطلق المسابقات الفنية والرياضية بموازاة البرنامج اليومي الذي يشمل زيارات التعارف والتبادل مع أقرانهم من الأطفال المغاربة المشاركين في المخيمات الصيفية المقامة، في هذه الفترة، بالغابة الدبلوماسية بطنجة.