مصممون عرب يسمعون "صوت التغيير" في متحف إسرائيل

قال رامي طريف لـ i24NEWS : "أعتقد أن التصميم هو أداة تساعد في الحفاظ على المجتمع العربي من خلال التحولات والتغييرات، حتى لو بدت متناقضة

كان المعرض الجديد "التصميم بالعربية" لرامي طريف، الذي افتتح الشهر الماضي بمناسبة الذكرى الخمسين لقسم التصميم والعمارة في متحف إسرائيل، مذهلاً للغاية، يشمل بين التقليد والحداثة، ولا يترك أحداً غير مبالٍ، وهو أول معرض من نوعه مخصص للمصممين والمبدعين في المجتمع العربي في إسرائيل.

ويقدم المعرض للزوار نظرة غير نمطية عن المجتمع الذي يناصر علانية التحرر يتعارض أحيانًا مع قيمه. جواهر بالخط العربي ، ملابس نسائية تقليدية شفافة بالكامل (جلابية)، بدلات زفاف للأزواج المثليين ... معرض فريد يتأرجح بين احترام الهوية والاستفزاز، ويجعلك تفكر في أهمية المظهر من خلال الموضوعات العميقة التي يتم تناولها في الاعمال

التقت i24NEWS برامي طريف، أمين قسم التصميم والهندسة المعمارية في متحف إسرائيل، الذي نظم الحدث حول إبداعات خمس نساء ورجل واحد، من ديانات وخلفيات مختلفة، جاؤوا من مناطق مختلفة. دولة من بقعاثا في مرتفعات الجولان إلى يافا، متحدون حول نفس الشغف: التصميم.

Caroline Haïat/i24NEWS Rami Tareef

وقال رامي طريف لـ i24NEWS : "أعتقد أن التصميم هو أداة تساعد في الحفاظ على المجتمع العربي من خلال التحولات والتغييرات، حتى لو بدت متناقضة. على مدى السنوات العشر الماضية، شهدنا زيادة كبيرة في عدد الطلاب في المجتمع العربي خريجي الفن والتصميم الأكاديميات في إسرائيل، مما يشير إلى اهتمام متزايد بين جيل الشباب بدراسة تخصصات مختلفة في مجالات التصميم"

وأضاف رامي طريف، "هذا لأنه جيل يتعرف على جميع أنواع المحتوى والمعلومات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فهم مهتمون بالتخصصات الأوسع، وثانيًا، لديه المزيد من التدريب على التصميم باللغة العربية لمنح الشباب إمكانية الوصول إلى الدراسات بلغتهم الأم ".

درس رامي طريف بعمق التغييرات التي حدثت في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة واختار تخصيص مكان خاص للمصممين والمبدعين من هذا المجتمع، الذين ما زالوا مكشوفين قليلاً. ويعرض هنا التصميم المحلي المعاصر في مجالات الأزياء والمنسوجات وصياغة الذهب والمنتجات التي صنعها الجيل الجديد الرائد من المصممين الشباب. من خلال أعمال غدير صالح، سماح بطحيش، هزار غرابلي، صوفي أبو شقرة وشادي فرانسيس مجلطون، يتعامل الجيل الجديد من المصممين الناشئين مع مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية والهوية.

Elie Posner Design in Arabic

وتابع رامي طريف، "أدركت أن ظاهرة ناشئة كانت تحدث أمام أعيننا وأردت وضعها في مقدمة المسرح، فنحن نشهد ولادة جيل من المصممين العرب الذين لديهم الكثير من الرسائل لنقلها، خاصة حول هويتهم"، وأضاف أن "الثقافة والهوية هما في الواقع قطعتان أساسيتان في فنهما. أعتقد أن دور المتحف هو أيضًا الكشف عن الأحداث المجتمعية الجديدة التي تظهر في المجتمع وليس فقط لتقديم الحقائق التاريخية ".

تتم معالجة الأسئلة الأساسية المتعلقة بالثقافة والتقاليد التي تم تعليم المصممين بها وهذا يوضح رغبة مشتركة في معالجة القضايا الاجتماعية الملتهبة من خلال لغة التصميم العالمية.

وأردف رامي طريف في تصريحه، "كان من المهم جدًا بالنسبة لي أن أنقل صوت هؤلاء المصممين إلى الجمهور الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، أردت أن أسمع النقد القاسي إلى حد ما الذي وجهه هؤلاء المصممون تجاه مجتمعهم، والذي تم الكشف عنه في لمسات صغيرة، ولا سيما بالكلمات المهينة مطرزة على بعض الملابس المعروضة. مع الجلابية الشفافة أراد أحد المصممين إظهار أن الجسد الأنثوي ملك لها وأنه لا يحق لأحد السيطرة عليه"

Natalie Peselev Stern التصميم بالعربية ، كارولين حياة ، رامي طريف ، نيكولاس روزنباوم ، سالومي ميلهاش

بالإضافة إلى ذلك، يظهر المصممون في مقاطع فيديو حيث يقدمون بحرية رؤيتهم للعالم ويشرحون سبب اختيارهم لمعالجة القضايا المعقدة التي تهم المجتمع العربي اليوم من خلال أعمالهم.

وأشار رامي طريف، "ذهبنا لتصوير المصممين في المنزل في بيئتهم والتقينا بعائلاتهم. اخترنا صراحة تصويرهم في غرفة معيشتهم لجعل الأفلام أكثر أصالة؛ إنه مفهوم أردنا تضمينه في المعرض، من أجل التعريف بهم للجمهور. وهذا يعطي الزائر نافذة على علاقتهم الحميمة ويجعل من الممكن فهم خلقهم ورسالتهم بشكل أفضل ".

Elie Posner Ghalabiya

من خلال هذا الحدث الفني غير المسبوق، يكتشف الزائر بالفعل الثورة الفنية الحقيقية التي تكتسب زخمًا داخل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي بدأها جيل الشباب الذين لم يعودوا يخشون تأكيد أنفسهم وإظهار معتقداتهم وآرائهم في وضح النهار، على الرغم من أنهم قد يفعلون ذلك. يسيء إلى الأكثر تحفظًا.

يشار إلى أن المعرض حتى فبراير/شباط 2024 في متحف إسرائيل.

كارولين حياة صحفية في موقع i24NEWS الفرنسي