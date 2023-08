كشفت سلطة الآثار الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أقدم بوابة أثرية معروفة في إسرائيل، بالقرب من مدينة كريات جات الجنوبية.

أثناء التنقيب في مدينة تل عراني القديمة، اكتشف الفريق ممرًا عمره 5500 عام يتألف من الحجارة والطوب اللبن، مما يشير إلى أن التحضر في المنطقة بدأ قبل قرون مما كان يعتقد سابقًا.

وقالت إميلي بيشوف، مديرة التنقيب في سلطة الآثار الإسرائيلية "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه البوابة الكبيرة التي تعود إلى أوائل العصر البرونزي IB".