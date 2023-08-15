نظام التحصين دليل على التنظيم الاجتماعي الذي يمثل بداية التحضر: "إنها المرة الأولى التي ينتقل فيها الناس من العيش بشكل متفرق إلى العيش داخل أسوار المدينة"

كشفت سلطة الآثار الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أقدم بوابة أثرية معروفة في إسرائيل، بالقرب من مدينة كريات جات الجنوبية.

أثناء التنقيب في مدينة تل عراني القديمة، اكتشف الفريق ممرًا عمره 5500 عام يتألف من الحجارة والطوب اللبن، مما يشير إلى أن التحضر في المنطقة بدأ قبل قرون مما كان يعتقد سابقًا.

وقالت إميلي بيشوف، مديرة التنقيب في سلطة الآثار الإسرائيلية "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مثل هذه البوابة الكبيرة التي تعود إلى أوائل العصر البرونزي IB".

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اشتهرت تل عراني بالتوسع الحضري المبكر في إسرائيل، حيث عرفت استقرارا سكانيا تجاوز 37 فدانًا في العصر البرونزي المبكر، بدءًا من حوالي 3300 قبل الميلاد، وربما يرجع الآن إلى وقت مبكر أكثر حتى 3500 قبل الميلاد، ولكن تم التخلي عنه في نهاية العصر البرونزي المبكر، حوالي 2500 قبل الميلاد.

قالت بيشوف: "ما يثير الاهتمام في هذه البوابة هو أنها بنيت جزئيًا من طوب اللبن وجزئيًا من أحجار متجانسة، وهذه الأحجار أكبر مني"، مضيفة أن العملية تطلبت جلب المواد من مسافة بعيدة، فضلاً عن تصنيع مئات أو آلاف الطوب اللبن.

"لم يتحقق هذا من قبل فرد واحد أو عدد قليل من الأفراد. وأوضحت بيشوف أن نظام التحصين دليل على التنظيم الاجتماعي الذي يمثل بداية التحضر. "إنها المرة الأولى التي ينتقل فيها الناس من العيش في جميع أنحاء المنطقة إلى العيش داخل أسوار المدينة."

استضاف موقع تل عراني الأثري العديد من الحفريات منذ الخمسينيات، بإدارة دائرة الآثار، وسلطة الآثار الإسرائيلية، وجامعة بن غوريون في النقب وبالتعاون مع جامعة كراكوف، بولندا.