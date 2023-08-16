علماء الآثار يكتشفون كنيسا يهوديا قديما في منطقة البحر الأسود بروسيا

استنادًا إلى تاريخ النقوش التي تظهر عبارة "كنيس" أو "بيت الصلاة"، خلص الفريق إلى أن الكنيس كان يعمل من القرن الأول إلى القرن السادس،

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف كنيس يهودي يعود إلى نهاية فترة الهيكل الثاني في روسيا على شواطئ البحر الأسود، وتم اكتشاف المعبد اليهودي في مدينة فانغوريا القديمة، وفقًا لعلماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في الموقع، واعتمدوا على تحليل القطع الأثرية والنقوش الموجودة في الموقع، بما في ذلك منحوتات الشمعدان (الشمعدانات). حتى الآن، اكتشف الفريق - الذي كان ينقب في الموقع منذ عام 2004 ، بدعم من مؤسسة Oleg Deripaska Volnoe Delo Foundation - هيكله التأسيسي والخطوط العريضة لجدرانه.

Ruben Bunyatyan / Volnoe Delo Pangoria Foundation أجزاء من الكنيس المكتشف

واستنادًا إلى تاريخ النقوش التي تظهر عبارة "كنيس" أو "بيت الصلاة"، خلص الفريق إلى أن الكنيس كان يعمل من القرن الأول إلى القرن السادس، عندما تم تدميره في هجوم شنته القبائل المحلية على المدينة، وفقًا للمتحدث باسم المؤسسة روبين بوناتيان، "كان الكنيس عبارة عن هيكل مستطيل كبير تبلغ مساحته 21 في 6 أمتار، مقسم إلى غرفتين تزيد مساحة كل منهما عن 60 مترًا مربعًا"،

وفي السياق قال علماء الآثار"هذا هو الكنيس الوحيد الذي تم اكتشافه حتى الآن، على الأقل على شواطئ مضيق كيرتش (البوسفور)"ووفقًا للباحثين "إن وجود مجتمع يهودي قوي في المدينة منذ القرن الأول الميلادي تؤكده تمثيلات الشمعدان على أمفورا وشواهد القبور من هذه الفترة. وتؤكد الوثائق التاريخية من هذه الفترة أيضًا فكرة أن اليهود شكلوا جزء كبير من سكان المدينة، وعلى وجه الخصوص"، أشار كل من ثيوفانيس، مؤرخ بيزنطي من القرن الثامن، وابن حوردبها، الجغرافي العربي من القرن التاسع، إلى فانغوريا على أنها "مدينة يهودية". ويعتقد المؤرخون المعاصرون أن تعكس الجالية اليهودية في Phanagoria الطابع العالمي للمدينة ".

تم تأسيس Phanagoria على يد الإغريق في عام 356 قبل الميلاد على ساحل شبه جزيرة تامان في ما يعرف الآن بجنوب روسيا. في القرن الأول ظهر اليهود في المنطقة.