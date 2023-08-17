إسرائيل: أرضية فسيفساء لكنيسة قديمة في سجن مجيدو موضع تنافس بين متحف الفاتيكان ومتحف الإنجيليين الأميركي

سلطة الآثار تدرس إزالة القطعة الأثرية من مكانها وإعارتها لمتحف الكتاب المقدس في واشنطن، وهي مؤسسة منذ افتتاحها في عام 2017 تعمل على الترويج لأجندة سياسية

اكتشف وجود الفسيفساء النادرة في محيط سجن مجيدو شمال إسرائيل في عام 2005 لتقع اليوم في قلب عاصفة علمية وسياسية، حيث تتصارع أطراف مختلفة مع مسألة ما إذا كان من الصواب نقلها من مكانها وعرضها في المعارض حول العالم، أو أن تستضيفها جهة محددة بموازاة المعضلة الأخرى المتمثلة بوجوب ترك الأثر التاريخي في مكانه.

وبحسب تقرير واينت، تم اكتشاف الفسيفساء خلال أعمال التنقيب التي أجرتها سلطة الآثار في أرض سجن مجيدو على ضوء تخطيط سلطات السجن بناء أجنحة جديدة، م اضطرها الى التأكد من أن الأعمال لن تلحق الضرر بالعناصر التاريخية المهمة الموجودة في المنطقة.

وكشفت الحفريات التي تطوع فيها العشرات من السجناء، عن أرضية فسيفساء رائعة من القرن الثالث، تعود لكنيسة قديمة، فضلا عن تكشف أساسات المبنى.

وارتأت بلدية مجيدو اغتنام الفرصة كرافعة سياحية على ما قال رئيس البلدية ايتسيك حولفسكي وقامت عام 2009 بتمويل الحفاظ على الفسيفساء. وتم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية عام 2018 إخلاء السجن الى موقع آخر بغية تحويل المكان إلى منشأة سياحية من الأهم على مستوى إسرائيل والعالم".

وسيبقى الأثر حبيس جدران السجن حتى يتم الانتهاء من بناء مجمع السجن الجديد في 2030. وفي الأثناء، دخلت القضية في منعطف جديد، حيث تم الإعلان عن أن سلطة الآثار تدرس إزالة القطعة الأثرية من مكانها وإعارتها لمتحف الكتاب المقدس في واشنطن، وهي مؤسسة منذ افتتاحها عام 2017 تعمل على الترويج لأجندة سياسية إنجيلية، ما وضعها في مرمى الانتقادات، حسبما أعلنت وكالة أنباء أسوشيتد برس أمس (الثلاثاء).

AP Photo/Ariel Schalit, File ملف - سجناء يعملون في أرضية مزخرفة عمرها ما يقرب من 1800 عام من قاعة صلاة مسيحية في وقت مبكر اكتشفها علماء آثار إسرائيليون يوم الأحد ، 6 نوفمبر ، 2005 في سجن مجيدو.

عقب البروفيسور رافي غرينبرغ من جامعة تل أبيب، على الموضوع بالقول إن "الاكتشافات الأثرية يجب أن تبقى في مكانها وألا يتم نقلها إلى بلد آخر، وهو ما معناه، استيلاء قوة أجنبية على الأثر". ودعم مخاوفه خبير آخر من جامعة جنوب كاليفورنيا الذي لفت إلى أن "هناك خوفًا من أن تفقد الفسيفساء سياقها التاريخي إذا تم نقلها إلى واشنطن، فضلا عن خطر تحميل الأثر سياقا أيديولوجيا يساعد المتحف في تعزيز أجندته السياسية المسيحانية".

كما تقدم متحف الفاتيكان بدوره بالكشف عن رغبته باستضافة الأثر التاريخي وعرضه على زواره.

تجري هيئة الآثار الإسرائيلية دراسة مهنية بخصوص العروض وبالأساس سلامة قرار انتزاع الفسيفساء من أرضها، وسط التأكيد على أنه ليس واردا في الحسبان التنازل عن الفسيفساء بشك لتام لصالح أي طرف خارجي، وأنه على الأكثر "سنسمح بعرضه في أحد أهم المتاحف في العالم، ثم يتم إعادته إلى الموقع الذي تم اكتشافه فيه".