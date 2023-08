لأول مرة في تاريخ مصر الاحتفال بعيد 'وفاء النيل' بدون فيضان

لأول مرة في تاريخ مصر احتفل المصريون في 15 آب/أغسطس بعيد وفاء النيل أو فيضان النيل دون فيضان. وهي مناسبة يحتفل بها المصريون كل عام بهذا الموعد الذي يشهد امتلاء النيل عن ضفافه وتحتفل بها الكنيسة القبطية بإلقاء إصبع الشهيد إلى النهر لكن منسوب النهر هذا العام كان منخفضا ما أثار مخاوف لدى خبراء المياه، وفق النشر في الرأي اليوم.

