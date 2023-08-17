لأول مرة في تاريخ مصر الاحتفال بعيد 'وفاء النيل' بدون فيضان

يحتفل المصريون كل عام بهذا الموعد الذي يشهد امتلاء النيل عن ضفافه وتحتفل بها الكنيسة القبطية بإلقاء إصبع الشهيد إلى النهر لكن منسوب النهر هذا العام كان منخفضا

لأول مرة في تاريخ مصر احتفل المصريون في 15 آب/أغسطس بعيد وفاء النيل أو فيضان النيل دون فيضان. وهي مناسبة يحتفل بها المصريون كل عام بهذا الموعد الذي يشهد امتلاء النيل عن ضفافه وتحتفل بها الكنيسة القبطية بإلقاء إصبع الشهيد إلى النهر لكن منسوب النهر هذا العام كان منخفضا ما أثار مخاوف لدى خبراء المياه، وفق النشر في الرأي اليوم.

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د.ضياء الدين القوصي خبير المياه العالمي يقول إن أول أغسطس أول السنة المائية، مشيرا إلى أن المتعارف عليه إن كان منسوب المياه أكثر من 75، يتم صرف المياه تحسبا للفيضان الجديد.

Khaled DESOUKI / AFP ينتعش الناس في نهر النيل خلال موجة حارة في القناطر الخيرية ، بضواحي القاهرة في 19 يوليو / تموز 2023.

وأوضح د. ضياء الدين القوصي خبير المياه العالمي لـ “رأي اليوم” أن أن إثيوبيا تحجز المياه من منبعها بقصد ملء الخزان الضخم الذي أنشأته استعدادا للملء الرابع.

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وقال إن ما يحدث ينذر بخطر شديد، لأن من المتوقع حجز 25 مليار متر مكعب، هي أصلا من نصيب السودان ومصر. ورأى الخبير أن بحيرة ناصر الممتلئة حاليا قد تفي بالغرض مؤقتا لا سيما أن الجفاف يجتاح المنطقة.

وأشار إلى أن نفاد ماء بحيرة ناصر ينذر بالعطش وبوار الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن بناء السد العالي في مصر تم في وقت نموذجي. واعتبر أن ما يحدث ضد مصر يجب الرد عليه بنفس القوة بل بأشد منها في إشارة الى خطوة أثيوبيا أحادية الجانب وغير المكترثة بتداعيات برنامجها المائي على حساب جيرانها.