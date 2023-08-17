اكتشاف ممر أثري من طوب اللبن عمره 3800 عام في شمال إسرائيل

هذا هو النموذج السليم الوحيد لممر من الطوب اللبن الذي يعلوه قبو مقوس تم اكتشافه في جنوب بلاد الشام، وقد تم الحفاظ عليه بشكل رائع ومكتمل بعناصر زخرفية

تم اكتشاف ممر نادر من الطوب اللبن عمره 3800 عام يعلوه قبو مقوس خلال أعمال التنقيب في وادي مرج ابن عامر (يزرعيل) في شمال إسرائيل.

وفقًا لعلماء الآثار، يمثل الاكتشاف أول استخدام لقبو من الطوب اللبن في ممر في جنوب بلاد الشام. كانت هذه التقنية المعمارية، حيث يتم رصف الطوب الى الداخل طبقة فوق طبقة بشكل تدريجي لإنشاء سقف يتقلص تدريجياً، شائعة الاستخدام في مواقع في بلاد ما بين النهرين.

"هذا هو النموذج السليم الوحيد لممر من الطوب اللبن الذي يعلوه قبو مقوس تم اكتشافه في جنوب بلاد الشام، وقد تم الحفاظ عليه بشكل رائع ومكتمل بعناصر زخرفية. هذا الاكتشاف يوفر حلقة رئيسية مفقودة في تاريخ الأقواس في هذه المنطقة، "قال المدير المشارك لحفريات تل شمرون دانيال ماستر.

على الجانب الجنوبي من الأكروبوليس للمدينة القديمة، كشف علماء الآثار في تل شيمرون عن برج يتكون من أكثر من تسعة آلاف طوب طيني محفوظ جيدًا ويبلغ ارتفاعه أكثر من 16 قدمًا. احتوى وسط المبنى على ممر ضيق يؤدي إلى ممر مقبب من الطوب اللبن.

Eyecon ممر بقبو مقوس، تل شمرون، إسرائيل.

"البناء بطريقة نصف دائرية (عقد زيني) يستخدم بتشييد القبور الصغيرة في مواقع مختلفة في العصر البرونزي الوسيط، في كنعان والدلتا المصرية. ومع ذلك، فإن الممر المبني من الطوب اللبن والمحفوظ بالكامل مع هذا النوع من الخزانات المقوسة لا مثيل له. المباني المشيدة بهذا النمط المكون من الطوب اللبن غير المحروق لا تصمد بالعادة"، قال مدير مشارك آخر في حفريات تل شمرون ماريو أ.س. مارتن.

عند مدخل الممر، وجد علماء الآثار أيضًا أداة سليمة من العصر البرونزي الأوسط ملقاة بين الحطام المحترق. تُعرف القطعة الأثرية الكاملة باسم "نهاريا بأول/وعاء نهاريا". وفقًا لعلماء الآثار، كان مجمع البرج جزءًا من الأكروبوليس الملكي لدولة مدينة كبيرة تعود إلى العصر البرونزي الأوسط تتمركز في تل شيمرون.