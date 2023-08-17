بشائر اختراق طبي: كلية خنزير تعمل منذ أكثر من شهر في جسم إنسان

وفقًا للعلماء، يمثل هذا خطوة مهمة نحو زراعة الأعضاء الحيوانية في المرضى الأحياء.

قام فريق من جراحي نيويورك بزرع كلية خنزير في جثة متبرع بها لرجل ميت دماغيا وأعلنوا يوم الأربعاء أنها تعمل بشكل طبيعي منذ أكثر من شهر.

وهي أطول مدة التي تعمل فيها كلية خنزير في الإنسان. وفقًا للعلماء، يمثل هذا خطوة مهمة نحو زراعة الأعضاء الحيوانية في المرضى الأحياء.

"هل سيعمل هذا العضو حقًا كعضو بشري؟ قال الدكتور روبرت مونتغمري، مدير معهد زرع الأعضاء بجامعة نيويورك لانجون، لوكالة أسوشييتد برس "إن الأمر يبدو كذلك حتى الآن".

استبدلت كلية من خنزير معدل وراثيًا كليتي موريس ميللر المتوفى في 14 يوليو وبدأت على الفور في إنتاج البول. من المقرر أن يقوم الباحثون بتتبع أداء الكلية للشهر الثاني.

تبرعت عائلة ميلر بجسده من أجل التجربة بعد وفاته بسرطان المخ. قالت أخته ماري ميلر دافي لوكالة أسوشييتد برس: "سيكون موجودًا في الكتب الطبية، وسيعيش إلى الأبد"، مضيفة أن موريس أحب مساعدة الآخرين.

تعد تجربة جامعة نيويورك واحدة من سلسلة من التطورات التي تهدف إلى تسريع بدء التجارب السريرية على المرضى الأحياء. في العام الماضي، زرع جراحو جامعة ميريلاند قلب خنزير معدلًا جينيًا لرجل يحتضر ولم تكن لديه خيارات أخرى، لكنه صمد لشهرين فقط قبل أن يفشل العضو.

يوجد أكثر من 100000 مريض في الولايات المتحدة على قائمة الزرع في البلاد فيما يموت الآلاف كل عام وهم ينتظرون.