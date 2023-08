المغرب: لأول مرة "الرابر" الإسرائيلي تسوكوتش يشارك في المهرجان الدولي لموسيقى الشباب بمدينة الرباط

لأول مرة شارك الفنان الإسرائيلي تسوكوتش ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان الدولي لموسيقى الشباب، بمدينة الرباط، الذي نظمته جمعية “هيب هوب فاميلي” من 10 إلى 12 أغسطس/أب الجاري بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

