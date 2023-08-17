المغرب: لأول مرة "الرابر" الإسرائيلي تسوكوتش يشارك في المهرجان الدولي لموسيقى الشباب بمدينة الرباط

غوفرين"بكل اعتزاز، قدم الرابر الإسرائيلي تسوكوتش أمسية مميزة على مسرح مهرجان الهيب هوب الوطني في الرباط، ليكون أول فنان إسرائيلي يشارك في هذا الحدث البارز"

لأول مرة شارك الفنان الإسرائيلي تسوكوتش ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان الدولي لموسيقى الشباب، بمدينة الرباط، الذي نظمته جمعية “هيب هوب فاميلي” من 10 إلى 12 أغسطس/أب الجاري بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

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واعتبر مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب "خطوة دخول فن الراب الإسرائيلي إلى المغرب خطوة جيدة لتوطيد علاقة التواصل بين الشباب الإسرائيلي والمغربي المحب لفن الراب والهيب هوب"، وأعرب رئيس المكتب إسرائيل بالرباط عبر موقع “اكس” عن سعادته بالمشاركة الإسرائيلية ضمن فعاليات حدث فني بارز بالعاصمة المغربية الرباط، لأنها المرة الأولى التي يؤدي فيها مغني راب إسرائيلي أمام جمهور مغربي.

وكتب غوفرين: “حضرت الحفل الموسيقي لمغني الراب الإسرائيلي تسوكوتش في مهرجان الهيب هوب الوطني بالرباط. إنها المرة الأولى التي يؤدي فيها مغني راب إسرائيلي أمام جمهور مغربي، وكانت تجربة رائعة بالفعل. إنها خطوة ممتازة لجمع الشباب وتوطيد الروابط من خلال الموسيقى”، وتابع"بكل اعتزاز، قدم الرابر الإسرائيلي تسوكوتش أمسية مميزة على مسرح مهرجان الهيب هوب الوطني في الرباط، ليكون أول فنان إسرائيلي يشارك في هذا الحدث البارز. هذه اللحظة تمثل جسرًا للتواصل والفهم المتبادل بين الشباب إسرائيل والمغرب المولوعين بفن الراب والهيب هوب . نتطلع لمزيد من التبادل الثقافي والفني المثمر في المستقبل"