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الهند تصبح أول دولة تهبط بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر

i24NEWS - AFP

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يصور الصحفيون البث المباشر لمركبة الفضاء Chandrayaan-3 أثناء هبوطها على القمر في منشأة شبكة القياس والتتبع والتحكم التابعة لـ ISRO في بنغالورو، الهند.
AP Photo/Aijaz Rahiيصور الصحفيون البث المباشر لمركبة الفضاء Chandrayaan-3 أثناء هبوطها على القمر في منشأة شبكة القياس والتتبع والتحكم التابعة لـ ISRO في بنغالورو، الهند.

هبطت مركبة الفضاء الهندية القمرية بأمان بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الذي لم يتم استكشافه إلا قليلا، اليوم الأربعاء وهنأ الرئيس الهندي بلاده على السبق التاريخي

هبطت مركبة الفضاء الهندية القمرية بأمان بالقرب من القطب الجنوبي للقمر الذي لم يتم استكشافه إلا قليلا، اليوم الأربعاء، مما أثار احتفالات صاخبة وتصفيق بين الفنيين الذين يرشدون المهمة.

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مقرها الرئيسي أن "Chandrayaan-3 هبط بنجاح على سطح القمر".

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي فور سماعه الخبر السار إن "هبوط الصاروخ الهندي يمثل "يومًا تاريخيًا".

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