المعرض الدولي للسيرة النبوية في المغرب يستقطب 3 ملايين زائر

بلغ عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في العاصمة المغربية الرباط نحو ثلاثة ملايين زائر بحسب ما أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

وأشارت المنظمة، إلى أنها "ستنظم احتفالية دولية حول هذا المعرض بعد غد الجمعة، بالرباط بحضور مسؤولين كبار وقيادات دينية وشخصيات عامة ودبلوماسيين وإعلاميين من عدة دول".

ووفقا للأناضول فقد قالت المنظمة في بيان إن عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية منذ افتتاحه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 وصل إلى 3 ملايين زائر. كما أن المعرض "جاء تتويجا للشراكة الثلاثية بين "إيسيسكو" ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب (حكومية)".