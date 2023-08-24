المعرض الدولي للسيرة النبوية في المغرب يستقطب 3 ملايين زائر

المعرض "يعد النسخة المتجولة الأولى من معارض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية التي تحتضن المدينة المنورة مقرها الرئيس

بلغ عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في العاصمة المغربية الرباط نحو ثلاثة ملايين زائر بحسب ما أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

وأشارت المنظمة، إلى أنها "ستنظم احتفالية دولية حول هذا المعرض بعد غد الجمعة، بالرباط بحضور مسؤولين كبار وقيادات دينية وشخصيات عامة ودبلوماسيين وإعلاميين من عدة دول".

ووفقا للأناضول فقد قالت المنظمة في بيان إن عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية منذ افتتاحه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 وصل إلى 3 ملايين زائر. كما أن المعرض "جاء تتويجا للشراكة الثلاثية بين "إيسيسكو" ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب (حكومية)".

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وأوضح البيان أن المعرض "يعد النسخة المتجولة الأولى من معارض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية التي تحتضن المدينة المنورة مقرها الرئيس.

يضم المعرض والمتحف 3 مكونات "الأول: المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، والثاني بانوراما الحجرة النبوية الشريفة، والثالث معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف الذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.