المغرب: الأميرة للا حسناء تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس

استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بأمر من جلالة الملك محمد السادس، أمس السبت بقصر الضيافة بالرباط، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ14 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس.

ويعكس المخيم، الذي ينظم تحت رعاية الملك ورئيس لجنة القدس، وبمبادرة من وكالة بيت مال القدس، العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك، للمدينة المقدسة وسكانها، وفق بيان رسمي.