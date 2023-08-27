المغرب: الأميرة للا حسناء تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس

"تأتي هذه المبادرة لتعزز عمل وكالة بيت مال القدس، الذي يتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها، من خلال المشاريع المتعددة ذات الوقع الواضح والجلي على المقدسيين

استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بأمر من جلالة الملك محمد السادس، أمس السبت بقصر الضيافة بالرباط، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ14 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس.

ويعكس المخيم، الذي ينظم تحت رعاية الملك ورئيس لجنة القدس، وبمبادرة من وكالة بيت مال القدس، العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك، للمدينة المقدسة وسكانها، وفق بيان رسمي.

https://twitter.com/i/web/status/1695585792997965964 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتابع البيان: "تأتي هذه المبادرة لتعزز عمل وكالة بيت مال القدس، الذي يتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها، من خلال المشاريع المتعددة ذات الوقع الواضح والجلي على المقدسيين، ولاسيما منهم النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.

وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج المخيمات الصيفية لوكالة بيت مال القدس منذ إطلاقها سنة 2008، والتي بلغت هذه السنة دورتها ال14، ما مجموعه 700 طفل من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 70 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا على قوة تضامن المغاربة مع الفلسطينيين.

استفاد من الدورة الحالية للمخيم التي أطلق عليها "المسيرة الخضراء" والمنظمة من 10 إلى 26 آب/أغسطس الجاري أطفال وطفلات مقدسيون ومقدسيات تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة برفقة مرشدين من مدينة القدس.

وبهذه المناسبة، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم.