السعودية: السلطات توقف حفلا لمغنية عالمية بسبب "تمزق سروالها"

وقالت مغنية الراب (33 عاما)، إن "الحادث كان وراء إنهاء الحفل في وقت أبكر مما كان مخططا"، وتوجهت إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار لمعجبيها

قامت السلطات السعودية، أمس الجمعة، بإيقاف حفلا كانت تحييه، مغنية الراب الأسترالية، إيغي أزاليا، وذلك بعدما تمزق سروالها على خشبة المسرح.

وقالت مغنية الراب (33 عاما)، إن "الحادث كان وراء إنهاء الحفل في وقت أبكر مما كان مخططا"، وتوجهت إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار لمعجبيها عن حادث إلغاء الحفل.

https://twitter.com/i/web/status/1695290128992711093 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضافت المغنية على موقع إكس "أرجو أن تعلم المملكة العربية السعودية الجميع في عرض الليلة.. أنا أحبكم!!! أنا آسفة جدا لأنه لم يُسمح لي بإنهاء عرضي"، وتابعت "السلطات لم تسمح لنا بالاستمرار بسبب تمزق سروالي".

وكانت أزاليا تحيي حفلا في إطار مهرجان الرياضة الإلكترونية والألعاب "غيمرز8" التي تجري وقائعها في بوليفارد مدينة الرياض، وشاركت مقطع فيديو عن سهرتها على إنستغرام، حيث شوهد سروالها الجلدي يتمزق أثناء ثني ركبتيها وهي تؤدي إحدى أغانيها.

ولم يعلق منظمو الفعالية في الرياض على حديث أزاليا عن إيقاف الحفل والأسباب التي ذكرتها.