السعودية: السلطات توقف حفلا لمغنية عالمية بسبب "تمزق سروالها"

قامت السلطات السعودية، أمس الجمعة، بإيقاف حفلا كانت تحييه، مغنية الراب الأسترالية، إيغي أزاليا، وذلك بعدما تمزق سروالها على خشبة المسرح.

وقالت مغنية الراب (33 عاما)، إن "الحادث كان وراء إنهاء الحفل في وقت أبكر مما كان مخططا"، وتوجهت إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاعتذار لمعجبيها عن حادث إلغاء الحفل.