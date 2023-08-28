المغرب يفوز بالجائزة الأولى للمسابقة الدولية لتلاوة القرآن الكريم وإندونيسيا ثانية والفلبين ثالثة

سبق لسارة بلمامون أن حققت عدة جوائز في مسابقات حفظ القرآن الكريم، حيث سبق لها أن فازت بالمركز الأول في جائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده

فازت القارئة المغربية سارة بلمامون، بالجائزة الأولى للمسابقة الدولية في دورتها الـ 63 لتلاوة القرآن الكريم فرع تلاوة التحقيق للاناث بعاصمة ماليزيا كوالالمبور، في ما عاد المركز الثاني لروضة سفيان نور من إندونيسيا، والمركز الثالث لصباحة باتو سالك من الفلبين، التي اختتمت فعالياتها بالعاصمة الماليزية كوالالمبور

وسبق لسارة بلمامون (من مدينة تاوريرت شرق المغرب) أن حققت عدة جوائز في مسابقة حفظ القرآن الكريم، حيث سبق لها أن فازت بالمركز الأول في جائزة محمد السادس لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، عن جهة الشرق، وتعد الجائزة الثالثة للمغرب بعد فوز القارئة حسناء خولالي عام 2012، والقارئة هاجر بوساق عام 2013 في المسابقة.

واختتمت مسابقة ماليزيا الدولية للقرآن بدورتها الـ 63 أعمالها الخميس المنصرم، بالاعلان عن أسماء الفائزين والفائزات في قسمي الذكور والاناث في فرعي حفظ القرآن كاملاً وتلاوته.

وانطلقت المرحلة النهائية للدورة الـ 63 من مسابقة ماليزيا الدولية لحفظ القرآن وتلاوته، السبت المنصرم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في ما انعقد الحفل الختامي للمسابقة عصر، الخميس المنصرم، حيث تم الاعلان عن أسماء الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في فرعي حفظ القرآن وتلاوته بقسمي الذكور والاناث.

فرع تلاوة التحقيق للذكور: 1 ـ محمد قيم نزار صاريمي ـ ماليزيا ـ 94/96 درجة، 2 ـ علي رضا بيجني ـ الجمهورية الاسلامية الايرانية ـ 93/30 درجة، 3 ـ محمد ذو الحافظ آوانغ ـ بروناي ـ 90/38.

فرع تلاوة التحقيق للاناث: 1 ـ سارة بلمامون ـ المغرب ـ 93/05 درجة، 2 ـ روضة سفيان نور ـ إندونيسيا ـ 92/21 درجة، 3 ـ صباحة باتو سالك ـ الفلبين ـ 91/50.

حفظ القرآن كاملاً للذكور: مر توره ـ غینیا ـ 98/63 درجة، مأمون أحمد ـ اليمن ـ 97/38 درجة، 3 ـ علي عطية ـ تشاد ـ 97/07 درجة.

حفظ القرآن كاملاً للاناث: 1 ـ أنفال شيماء تباني ـ الجزائر ـ 96/32 درجة، 2 ـ ندى سينابو نجوم ـ السنغال ـ 95/25 درجة، 3 ـ خديجة سيدي المختار ـ 94/19 درجة.