إسرائيل: المغرب يشارك بعرض مسرحية"الكريدة" ضمن فعاليات مهرجان "مسرحيد 2023" بمدينة عكا

"ابتداء من10 سبتمبرإلى غالية 14 منه في "بستان الباشا" بعكا، إلى جانب" 26 عرضا مسرحيا، بمشاركة من المغرب والعراق والقدس والجولان السوري ورام الله والرملة والجليل

ستقدم فرقـة القناع الأزرق للمسـرح والثقافـة بمدينة الجديدة بالمغرب، يوم 13 سبتمبر/أيلول الوشيك، مسرحية"الكريدة"(من جنس مونودراما) ضمن فعاليات مهرجان"مسرحيد" الذي ينظم من ابتداء من10 سبتمبر/ايلول إلى غالية 14 منه في "بستان الباشا" بمدينة عكا في إسرائيل، إلى جانب" 26 عرضا مسرحيا، بمشاركة من المغرب والعراق والجولان السوري والقدس ورام الله والرملة والجليل".

The Blue Mask Troupe for Theater and Culture in El Jadida / Morocco عرض مسرحية"الكريدة" لفرقـة القنــاع الأزرق للمســرح والثقافــة بمدينة الجديـــدة/ المغرب

وفي السياق اعتبر مخرج مسرحية"الكريدة" عبد الرحيم النسناسي أن "مشاركة فرقة القناع الأزرق في مهرجان "مسرحيد2023" في عكا تعزز من تنوع وثراء الفعاليات الثقافية والفنية في المهرجان" وتابع"تسهم الفرقة في إضافة لمسة من الترفيه والإبداع من خلال عروضها المميزة، كما تعمل على جذب جماهير متنوعة وزيادة الحضور والاهتمام بالمهرجان، مما يُعزّز الروح التواصلية والثقافية في المجتمع.كما اننا ممثل الهوية المغربية من خلال موضوع الذي تطرحها المسرحية"

The Blue Mask Troupe for Theater and Culture in El Jadida / Morocco أعضاء فرقة القناع الأزرق على خشبلة المسرح

وتحكي مسرحية "الكريدة""حكاية فتاة من ريف الشاوية،(غرب المغرب) انتظرت خطيبها سبع سنين، ليعود أخيرا، ويقودها نحو المدينة حيث يعمل حارسا لعمارة من ثلاثة طوابق، فتكتشف عالما آخر،هي التي كانت أمهما تحكي لها عن نساء صنعن تاريخا، والمثال النموذج الذي لا يزداد إلا ارتفاعا، وطواهن النسيان في كذبة عالم ذكوري متجبر، تعلمت درس التضحية والكفاح من قدوات سكنَ التاريخ السري، أسكنها حارس العمارة قبوا تحت العمارة، وقضى نحبه بين خطي سكة القطار،بين الواقع المضحك المبكي الذي أصبح لا يرتفع، والمثال النموذج الذي لا يزداد إلا ارتفاعا كانت محنة "الكريدة".

The Blue Mask Troupe for Theater and Culture in El Jadida / Morocco الفنانة خديجة نقاط في العرض المسرحي المونودرامي"الكريدة

المسرحية من تشخيص خديجة نقاط، وإخراج عبد الرحيم النسناسي، وتأليف عبد الإله الرابحي،غناء الفنانة أمينة بطاش، والإنارة والموسيقى عبد الصادق اعبادة.

وليست هذه المرّة الأولى التي يشارك فيها المغرب في مهرجان "مسرحيد"، فقد كان الفنان المغربي نور الدين بن كيران، عضوا في لجنة تحكيم المهرجان في العام المنصرم.

وسيتم خلال ايام المهرجان تقديم عروض مسرحية وتشكيلية وخمس أمسيات فنية موسيقية غنائية متنوعة، إلى جانب معرض رسومات مفتوح في أروقة المهرجان على مدار أيام المهرجان.وتكريم الفنان الراحل ألبير مرعب، والأديبة الراحلة ميسون أسدي، حيث قررنا أن نقيم ندوة أدبية عن حياتها وخصصنا جائزة أفضل نص على أسمها.

وعن العروض المسرحية، ذكر المدير الفني للمهرجان الفنان أسامة مصري، أن "مجموع العروض التي ستقدم خلال أيام المهرجان هي 26 عرضا، بمشاركة من المغرب والعراق والجولان السوري والقدس ورام الله والرملة والجليل"

في ما خصص المهرجان "فعاليات مشوقة للأطفال على مدار 3 أيام، بمشاركة مهرجين ومتخصصين في عروض الشوارع للأطفال"