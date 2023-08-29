جهود لإحياء وصيانة ذاكرة "حاخامات المغرب التاريخيين" في معرض بكنيس "صلاة الفاسيين" بمدينة فاس

يقدم المعرض “اقتباسات من كتب حاخامات مغاربة، ويقدم مقُولات عرفوا بها، ولا يكتفي بصورهم، بل يعرض أيضا صورا لها علاقة بأحداث في المغرب مرتبطة بالطائفة اليهودية

تحت عنوان “الذاكرة عبر الصور: حاخامات المغرب”، احتضن كنيس "صلاة الفاسيين" بحي الملاح بمدينة فاس/المغرب، معرضا لصور يقدم المعرض “اقتباسات من كتب حاخامات مغاربة، ويقدم مقُولات عرفوا بها، ولا يكتفي بصورهم، بل يعرض أيضا صورا لها علاقة بأحداث في المغرب مرتبطة بالطائفة، من بينها مؤتمر الحاخامات عام1950 حول الشريعة اليهودية” ويعتبر كنيس "صلاة الفاسيين" بالاضافة إلى كونه مكانا للعبادة، مكان مشترك بين اليهود والمسلمين للاجتماع والبحث والثقافة، وهذا المعرض يحفظ ذاكرة الجماعات اليهودية المغربية ويهمّ المسلمين المغاربة الذين عاشوا مع هؤلاء الأعلام وتعرفوا عليهم في أحياء الملاح بمختلف مدن وقرى المغرب.

ويهدف المعرض إلى “حفظ الذاكرة اليهودية المغربية ومشاركتها للتعرف على أعلام أثَّروا في الثقافة المحلية في مختلف مدن وقرى البلاد، ومنهم حاخامات مشهورون، مثل المرتبطين بعائلة بوحصيرة، ولهم شهرة داخل المغرب وخارجه، ومنهم حاخامات غير معروفين كانوا في قرى صغيرة، أو في ‘ملّاحات’ جبلية”.

ويهتم هذا المعرض بحاخامات الفترة الممتدة بينعام 1940 وعام 2023، وآخرهم الحاخام الراحل في العام الحالي أبراهام الصباغ، الذي كان الشخصية الدينية اليهودية المسؤولة عن شؤون طائفة العاصمة العلمية فاس.

وعرف المعرض الذي افتتح هذا الصيف والمستمرِّ فتحه في وجه الزوار، بزيارات متنوعة من البعثات المدرسية والأشخاص الذاتيين والوفود السياحية من المسلمين واليهود والمسيحيين “للتعرف على هذا الجانب من الثقافة المغربية”، كما أنه صار “محطة ضرورية” للسياح الذين يزورون كنيس“صلاة الفاسيين” الذي تم ترميمه وافتتاحه عام 2013.

المعرض نظم بشراكة بين متحف التراث الثقافي اليهودي المغربي بالدار البيضاء وجمعية ميمونة، ومؤسسة الأطلس الكبير، بدعم من وكالة التنمية اليهودية، وتحضر فيه بورتريهات واقتباسات وتعريفات بعشرات حاخامات مجموعة من المدن، من بينها فاس، والرباط، ومراكش، وصفرو، والدار البيضاء، ومنطقة تافيلالت.

وفي السياق انتهت اشغال بناء متحف الثقافة اليهودية بحي الملاح في مدينة فاس بالمغرب في شهر مارس/اذار المنصرم، على مساحة تقدر بـ 1200 متر مربع ضمنها الحديثة المجاورة، وقريبا سفتح ابوابه للزوار والساكنة عموم الناس، وقال عضو الطائفة اليهودية بفاس والخبير في التراث المعماري اليهودي هنري كوهن، إنه "روعي في تهيئة وبناء متحف الثقافة اليهودية الطابع المعماري اليهودي المغربي، مشيرا إلى أن أن البناية الأصلية للمتحف، المتميزة بشرفاتها المطلة على الخارج، كانت في الأصل مستوصفا وروضا للأطفال في عهد تواجد الطائفة اليهودية بحي الملاح بمدينة فاس".

said affassi / i24NEWS منظر عام للمدينة القديمة فاس بالمغرب

وأوضح كوهن، الذي واكب عن قرب إنجاز هذا المشروع، (الذي انطلق نهاية عام 2020 وأنجزت اشغال البناء بتنسيق مع الطائفة اليهودية ومؤسسة متاحف المغرب، بتكلفة مالية حوالي 10 ملايين درهم) على أن "متحف الثقافة اليهودية بمدينة فاس يعد تحفة فريدة من نوعها في إفريقيا والعالم العربي، وأنه سيحظى باهتمام واسع من طرف يهود العالم والمهتمين بثقافة يهود المغرب"

Saad Elkadiri / i24NEWS متحف الثقافة اليهودية بحي الملاح في مدينة فاس بالمغرب

واشار كوهين إلى أن "معروضات المتحف، ستتكون من تحف ووثائق ومتعلقات، ستتعزز بقطع أثرية بحوزة أحد اليهود المغاربة المنحدرين من مدينة فاس، وصاحب متحف يهودي ببلجيكا بول داهان، كما سيتم إثراءه بمتعلقات جمعها الحارس السابق للمقبرة الإسرائيلية بفاس إدمون كباي، وأخرى عبارة عن مساهمات فردية ليهود مغاربة من مدينة فاس وخارجها".