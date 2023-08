السعودية تعلن عن مهرجان "ميلودي" للاحتفاء بتراثها الموسيقي

سيحتفل مهرجان ميلودي بالتراث الموسيقي السعودي في مدينة جدة الساحلية في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في جدة سوبردوم

ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين أن مهرجان "ميلودي" الجديد سيحتفل بالتراث الموسيقي السعودي في مدينة جدة الساحلية في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في جدة سوبردوم.

ويقال إن المهرجان الموسيقي سيسلط الضوء على تاريخ الموسيقى السعودية، فضلاً عن روابطها الثقافية بالمجتمعات المحلية.

سيتم تركيب الجداريات التي تصور الملحنين والفنانين المهمين، وسيقدم المعرض القصص والألحان والتجارب الرئيسية التي غيرت صناعة الموسيقى في المملكة العربية السعودية.

افتقرت السعودية في الواقع إلى الموسيقى كميزة تتفرد بها، مقارنة بجيرانها. إن ندرة الخشب بسبب جفاف المنطقة ونمط الحياة البدوي يعني أن البدو في المنطقة لم يتمكنوا من استخدام الخشب أو نقل الآلات الموسيقية الكبيرة.

علاوة على ذلك، فرضت الحكومة رقابة على جميع أشكال الموسيقى التي لم تكن قانونية بموجب الشريعة الإسلامية. في الوقت الحاضر، تم تخفيف القواعد ويمكن سماع جميع أنواع الأصوات في جميع أنحاء البلاد.

يعد المهرجان واحدًا من العديد من المبادرات التي تم تنظيمها كجزء من برنامج رؤية المملكة الخليجية 2030، والذي حدد هدف تحديث حياة الأشخاص الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية.

سيتم عرض أعمال بعض الملحنين الأكثر تأثيراً في المملكة العربية السعودية في هذا الحدث، بما في ذلك أعمال عمر خضر، وفوزي محسون، وصالح الشهري، ومحمد شفيق، وطارق عبد الحكيم، وطلال باقر، والدكتور عبد الرب إدريس.