أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس المحميات الملكية، اعتماد مجلس المحميات الملكية التوجيهات الاستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية.

وتهدف هذه التوجيهات الى دعم استراتيجيات المحميات الملكية، وتركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل.

وتصب هذه التوجيهات في دعم جهود المملكة في الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر المساهمة في أهداف مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030، حيث تشكل المحميات السبع 13.5% من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المساهمة في مستهدفات زراعة الأشجار في المملكة بما يزيد على 80 مليون شجرة بحلول 2030.