خاص لـ i24NEWS: مارستان سيدي فرج بفاس بني عام 1286م أول نموذج لمستشفى للأمراض النفسية في العالم

يعود تاريخ بناء هذه المعلمة الحضارية لعام 685هجرية/ 1286 ميلادية، ليكون مأوى للمساكين والغرباء والمرضى الذين لا مأوى لهم

تعتزم وكالة التنمية والتأهيل لمدينة فاس (ADER) بتمويل من وزارة الداخلية، ترميم ماريستان سيدي فرج بفاس، الذي يعتبر أقدم مستشفى للأمراض النفسية في المغرب، بصفقة تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون درهم، ويعود تاريخ بناء هذه المعلمة الحضارية لعام 685هجرية/ 1286 ميلادية، ليكون مأوى للمساكين والغرباء والمرضى الذين لا مأوى لهم، بناه السلطان أبو يوسف يعقوب سنة وقد قام بتجديده أبو عنان سنة 766هـجرية/1364 ميلادية.

يأتي ترميم مارستان سيدي فرج بفاس في إطار اتفاقية شراكة وتمويل خاصة ببرنامج تنمية المدينة القديمة في فاس (2018-2023).

وقد كان بيماريستان سيدي الفرج (تم تحويل المرضى النفسيين إلى بيمارستان سيدي الفرج الجديد خارج اسوار المدينة العتيقة بمنطقة باب الخوخة 1949ميلتادية) يتكفل بجميع الأمراض والتخصصات الطبية، كطب العيون والطب الباطني وجراحة العظام والطب النفسي وكذا معالجة الحيوانات، كل هاته العوامل مكنت ماريستان سيدي فرج من الوصول إلى أوج ازدهاره، خصوصا في القرن الرابع عشر الميلادي، أما بخصوص تسمية الماريستان” ب الفرج”، فهناك أقوال متضاربة بين من يرى أن فرج ربما نسبة إلى الطريقة التي كان يستخدمها أطباء هذا المستشفى في علاج مرضاهم، ولأن المرضى كانوا يجدون فيه ما يفرج، والبعض الآخر يرى أن هذا الإسم نسبة إلى طبيب بني الأحمر الذين جاءوا إلى فاس ، وقد كان يسمى فرج الخزرجي.

said affassi /i24NEWS مدخل مارستان سيدي فرج بفاس أول نموذجٍ لمستشفىً للأمراض النفسية في العالم

وجاء في كتاب " سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس" لصاحب محمد بن جعفر بن ادريس الكتاني” ومن مزارات هذه الحومة، المحل الذي يكون فيه مرضى العقول، وهم الحمقى وهو المشهور بحوار سوق العطارين، سوق الحناء، ويسمى بالمارستان، والعامة تعبر عنه ب سيدي فرج، وتظن أن هناك ضريحا لأحد من لأولياء يسمى بهذا الإسم، وليس لذلك أصل يعول عليه، ولا يعرف لأحد هناك ذكر ولا قبر، وإنما هو محل بناه بعض الملوك ليكون مأوى لمن ذكر ولغيرهم من المساكين والمرضى الذين لا مأوى لهم، وسماه “باب الفرج” ، تفاؤلا بأن يحصل الفرج لمن يحل به، وحبس الناس عليه لذلك أوقافا كثيرة” .

وكان يشتغل بمارستان فاس أطباء وممرضون ومساعدون وحراس وطباخون وخدم وموسيقيون وقد عمل الحسن محمد الوزان الجغرافي المشهور ب " ليون الافريقي " صاحب كتاب"ةوصف افريقيا" ككاتب للمارستان.

said affassi /i24NEWS مارستان سيدي فرج بفاس أول نموذجٍ لمستشفىً للأمراض النفسية في العالم

ولم يقتصر دور هذه المعلمة العظيمة التي تجسد ذروة الرقي الحضاري على علاج الإنسان فقط، بل تعدى ذلك إلى العناية بالحيوانات، حيث كان ملجأ للطيور وخاصة طائر اللقلاق، فكان إذا انكسر لقلاق أو أصيب بأي أذى حمل إلى سيدي فرج، فتصرف جراية لمن يضمده ويطعمه، وكانت هذه العلاجات التي تقدم للطيور، طريقة مبتكرة للتدريب والتمرس على العلاج بالنسبة للطلبة المتواجدين في المستشفى، وفي هذا الصدد ذكر الدكتور عبد الهادي التازي” …وكان يعتني بصحة الإنسان و الحيوان والطير، وخصصت به أوقاف لعلاج الطيور خاصة طيور اللقلاق إذا انكسرت أو أصيبت بأي أذى، ويصرف من هذه الأوقاف على من يضمدها ويداويها ويطعمها كما رصدت أوقاف للموسيقيين الذين يعزفون للمرضى كل أسبوع ليخففوا عنهم آلامهم، وينفق من هذه الأوقاف على ما يتطلبه غسل الموتى الغرباء وتكفينهم وإقبارهم”.

said affassi /i24NEWS مارستان سيدي فرج بفاس أول نموذجٍ لمستشفىً للأمراض النفسية في العالم

وقد جلا الدكتور دومازل Dr Du Mazelوصف هذا البيمارستان فقال: بناؤه قديم يرجع تأسيسه إلى عهد سلاطين بني مرين، وهم في أوج عزهم وعظمتهم يعاونون على نشر العلوم وتجميل المدن، وبنى أحدهم وهو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق هذا المارستان لما تولى الملك سنة 685هجرية/ 1286ميلادية وعهد مؤسسه إدارته إلى أشهر الأطباء وأوقف عليه الحبوس الكثيرة من العقار للصرف عليه وحفظه، ولما عظم أمر البيمارستان واتسعت أعماله أدخل عليه السلطان أبو عنان الذي تولى الملك 766هـ زيادات عظيمة.

said affassi /i24NEWS لوحة تؤرخ لمارستان سيدي فرج بمدينة فاس/المغرب أول نموذجٍ لمستشفىً للأمراض النفسية في العالم

وفي سنة 900هـجرية/ 1494 ميلادية اتخذ أهل الأندلس من المسلمين إقامتهم في فاس، فتولى رياسته من بني الأحمر يسمى فرج الخزرجي ولذلك سمي بيمارستان فرج، فأصلح فيه وجعل الموسيقاريين يلحنون أمام المرضى، وليس في مدخل البيمارستان شيء يستوقف النظر وهو في سوق الحنا ويحيط به جدار أبيض وعليه باب عال مغطى بالحديد شأنه كسائر أبواب المدينة مقفل على الدوام ولا يفتح إلا قليلا.

وتذكر المصادر التاريخية أن هذا المارستان مكون من طابقين أرضي وعلوي، يضم الأول ثمانية عشر غرفة كانت مخصصة في ما مضى لعلاج المرضى النفسيين من الذكور، بينما الثاني يضم اثنين وعشرين غرفة خاصة بالنساء لعلاج المريضات، والغرف مفتوحة على العرصة، وكلها دون باب يغلق سوى عصى خشبية غليظة تقسم الباب نصفين.

said affassi /i24NEWS مارستان سيدي فرج بفاس أول نموذجٍ لمستشفىً للأمراض النفسية في العالم

وكان الفريق الطبي المعالج في الماريستان يتكون من أطباء، وصيادلة وممرضين، وكما جاء في شهادة الحسن الوزاني: ” كان الأطباء يعملون تحت إشراف رئيس الأطباء ورؤساء أقسام، وكان المارسستان يتوفر على موظفين آخرين كالحراس والطباخون وأشخاص للإعتناء بالمرضى وطاقم الموسيقى خاص بالمرضى”.

said affassi /i24NEWS مارستان سيدي فرج بفاس أول نموذجٍ لمستشفىً للأمراض النفسية في العالم

ويعتقد أن الأطباء والصيادلة كانوا يختارون بعد مباراة يشرف عليها الطبيب المسؤول على البيمارستان، ويعتقد أن كثيرا من التخصصات الطبية كانت موجودة بماريستان سيدي فرج، بما في ذلك الطب الباطني، جراحة العظام، وطب العيون، والطب النفسي، ثم اقتصر عملها فيما بعد على علاج الأمراض النفسية والعقلية.

said affassi /i24NEWS مارستان سيدي فرج بفاس أول نموذجٍ لمستشفىً للأمراض النفسية في العالم

ومع مر الزمـن تقلص حجمه إلـى بناية صغيرة مقسمة إلى حجرات تحـف بحديقة رمزية، فضلا عن مسجـد ثم يدور بالجميع جدار أبيـض ينفتح به بـاب حديدي مرتـفع حيث صار هـذا الملجأ يستخدم ـ فقط ـ لإيواء المعتوهيـن الموزعين بين حجراته المفصولـة ـ الساحـة ـ بأبواب ذات قضبان حديدية.

وتذكر المصادر التاريخية أن هذا الماريستان عرف انتكاسة حقيقية على عهد السلطان المريني أبي سعيد الثاني في مطلع القرن التاسع الهجري، إذ استصدر أبو سعيد فتوى تجيز له اقتراض أوقاف هذا الماريستان وغيره من ماريستانات فاس، لتغطية نفقات الحرب وإدراة باقي شؤون الدولة، على اعتبار أن معظم هذه الأوقاف تعود لأجداده، وقد عرفت هذه الفتوى معارضة شديدة داخل الأوساط الفاسية، فتراجع دور هذه المستشفيات، حيث أن الرعاية التي كان يتلقاها المرضى النفسيون آنذاك لم تعد ترقى إلى الجودة المطلوبة، ومع ذلك سيستمر ماريستان سيدي فرج إلى حدود 1944م، عندما دمر جزئيا، حيث تحول المبنى بعد ذلك إلى( قيسارية) سميت بـ"سوق ريافة" لبيع الملابس والأدوات المنزلية، في ما المحلات التي كانت تأوي المرضى النفسانيين تستغل اليوم لدكاكين تباع فيها الحنة والفخار والأواني الفخارية والخزفية ومواد التجميل، وتضمن مسجدا صعيرا يسع لأقل من 30 مصل وسقاية ماء تتوسط البناية شجرة ترخي بظلالها على كل الساحة.

وترجع أصل كلمة بيمارستان إلى الفارسية وتعني " دار المريض" وقد كان يعالج فيها جميع أنواع الأمراض، حيث تشكل البيماريستانات النواة الحقيقة للمستشفيات الحديثة، ويعد الأطباء المسلمون هم أول من فرق بين المستشفي العام ودور العجزة والمصحات التي يعزل فيها المجانين وأصحاب الأمراض الخطيرة مثل الجذام‫.

وقد حذف الحرفين الأولين لكلمة بيماريستان للتخفيف فأصبحت " ماريستان ".