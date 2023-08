المسرحية الموسيقية "سوف نهزك" في تل أبيب تحتفل بالإرث الموسيقي للملكة في تل أبيب

الحبكة المكتوبة منذ أكثر من 20 عامًا لا تزال متماسكة. تضيف العديد من المراجع، خاصة إلى الشبكات الاجتماعية، طبقة من الفكاهة وتضمن أن النص متناغم مع عصرنا.

كان عشاق الملكة في إسرائيل ينتظرون هذا الحدث منذ عدة أشهر. وصلت المسرحية ​​الموسيقية "We Will Rock You"، المستوحاة من أغاني المجموعة البريطانية الشهيرة، أمس الأربعاء، إلى أوبرا تل أبيب لتشهد ستة عشر عرضا استثنائيا، وسيكون عشاق أغنية (سنهزمك) على موعد معها ضمن مسرحية موسيقية في أوبرا تل أبيب حتى 14 سبتمبر/ايلول الجاري.

Alon Levin عرض "سوف نهزك" في تل أبيب، الأربعاء 30 أغسطس 2023

منذ عرضه الأول في عام 2002 على مسرح دومينيون في لندن، قام بجولة حول العالم، وفاز بقلوب الجماهير من طوكيو إلى موسكو إلى باريس. أصبحت أغنية "We Will Rock You" التي شارك في إنتاجها روبرت دي نيرو وكتبها بن إلتون بالتعاون مع عضوي فرقة كوين الباقيين على قيد الحياة، بريان ماي وروجر تايلور، ظاهرة عالمية، ممتدة من أسطورة المجموعة وفريدي ميركوري، مغنيها النجم الذي توفي في عام 1991

Alon Levin صورة ثابتة من عرض المسرحية الموسيقية "We Will Rock You" في أوبرا تل أبيب.

تدور أحداث المسرحية الموسيقية في عالم بائس لعام 2300، حيث تم القضاء على كل الإبداع والتفرد. تحت قيادة الملكة القاتلة المستبدة وقائدها القاسي خاشقجي، تمارس شركة "غلوبال سوفت" الضخمة احتكارًا كاملاً للاقتصاد والثقافة، مما يقلل من الموسيقى التي كانت ملهمة ذات يوم إلى سلعة عادية يتم إنتاجها إلكترونيًا.

مجموعة من المتمردين "البوهيميين" تتمرد على النظام القمعي. في قلب هذه المقاومة، غاليليو فيجارو، وهو شخص غريب يمكن أن يكون المنقذ الذي طال انتظاره، مكلف باستعادة حرية الفكر والموسيقى الحية. ومن ثم فإن الحبكة تذكرنا، في بعض جوانبها، بأوبرا الروك الشهيرة "Starmania" للوك بلاموندون، حيث تحدت مجموعة من المتمردين دكتاتورًا يسعى إلى فرض نظام شمولي.

Alon Levin لقطة من عرض المسرحية الموسيقية "We Will Rock You" في تل أبيب.

يتم ضمان الانغماس القوي للمشاهد من خلال مجموعات رائعة ومقاطع فيديو عالية الجودة يتم عرضها على شاشات LED وتصميم الرقصات الذي يجمع بين عناصر الروك التقليدية واللمسات المستقبلية. تضيف الأزياء، التي تتأرجح بين عوالم السيرك والخيال العلمي، بُعدًا إضافيًا لهذه اللوحة البائسة.

مع وجود 55 مغنيًا وممثلًا وراقصًا على المسرح، تعد أغنية "We Will Rock You" إنجازًا موسيقيًا حقيقيًا. إن تفسيرات أغاني الملكة الأسطورية، من "Killer Queen" إلى "Bohemian Rhapsody"، لا تشوبها شائبة وتجعل فريدي ميركوري فخورًا. خلال العرض الأول مساء الأربعاء، انضم الجمهور الإسرائيلي، في حالة من الرهبة التامة، إلى الجوقات، وهم يرددون كلمات أغاني كوين الكلاسيكية. الكلمة العبرية الغريبة، التي رشها الممثلون هنا وهناك في وسط بعض المشاهد، كانت لمسة لطيفة لم تفشل في إسعاد الجمهور المحلي.

يأخذ العرض بعض الحريات مع كلمات الأغنية لتكييفها مع السياق، مع البقاء مخلصًا لروح أغاني كوين. ومع ذلك، فإن هذا التجديف ضروري للتأكد من أن الحبكة المكتوبة منذ أكثر من 20 عامًا لا تزال متماسكة. تضيف العديد من المراجع، خاصة إلى الشبكات الاجتماعية، طبقة من الفكاهة وتضمن أن النص متناغم مع عصرنا.

"سوف نهزك" هو عرض مسرحي موسيقي ترفيهي وسخي في نفس الوقت، يقدمه مطربون في قمة مستواهم، ويبدو أنهم سعداء بشكل واضح بالأداء في تل أبيب.

يتم تقديم العرض باللغة الإنجليزية، مع ترجمة باللغة العبرية