صانعو أفلام إسرائيليون وإيرانيون يتّحدون في أعمال سينمائية في البندقية

يحكي فيلم "تاتامي" قصة مؤثرة لنجمة جودو إيرانية تتحدى بشجاعة توجيهات حكومتها لتجنب التنافس ضد رياضيين إسرائيليين في المسابقات الدولية

في تعاون تاريخي وغير مسبوق، تعاونت مجموعة من صانعي الأفلام الإسرائيليين والإيرانيين في مهرجان البندقية السينمائي، مؤكدين على التجارب المشتركة والآمال في الوحدة بين بلديهما.

ويحكي فيلم "تاتامي"، الذي عُرض في قسم "أوريزونتي" ("آفاق") في المهرجان، قصة مؤثرة لنجمة جودو إيرانية تتحدى بشجاعة توجيهات حكومتها لتجنب التنافس ضد رياضيين إسرائيليين في المسابقات الدولية.

الفيلم، الذي أخرجته الممثلة الإيرانية الشهيرة زار أمير والمخرج الإسرائيلي غاي ناتيف، يستكشف رحلة لاعبة الجودو وهي تتحدى القيود السياسية. أمير، التي تلعب أيضًا دور البطولة في الفيلم كمدربة للجودو، شاركت تجاربها في نشأتها في إيران، حيث تعلمت أن إسرائيل غير موجودة، وأنه هنالك قيود مفروضة على الاتصالات بين الإيرانيين والإسرائيليين.

Photo by Taylor Jewell/Invision/AP زار أمير إبراهيمي تقف لالتقاط صورة للترويج لفيلم "شيدا" في Latinx House خلال مهرجان صندانس السينمائي يوم الجمعة 20 يناير 2023، في بارك سيتي، يوتا، الولايات المتحدة.

قالت أمير: "في المدرسة، تعلمت أن إسرائيل غير موجودة".

وقالت لوكالة فرانس برس "لا يسمح لنا بالعمل معا أو الالتقاء أو تكوين صداقات أو التنافس مع هذا العدو الوهمي".

وحصلت أميرة، المقيمة الآن في فرنسا، على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس"، حيث لعبت دور صحافية تتعقب قاتلاً متسلسلاً للعاهرات في مدينة مشهد الإيرانية. وأعربت عن القيود التي يواجهها صانعو الأفلام الإيرانيون في نقل الحقيقة، مشيرة إلى شيوع أنصاف الحقائق في أعمالهم.

وقد برزت الصعوبات التي يواجهها صانعو الأفلام الإيرانيون مؤخرا عندما تلقى المخرج سعيد روستاي حكما بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لعرضه فيلمه "إخوة ليلى" في مهرجان كان العام الماضي "دون تصريح".

وأثار الحكم إدانة عالمية، بما في ذلك من المخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

وأشار ناتيف إلى أوجه التشابه المذهلة بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى موجة مماثلة من التغيير الثوري في كلا البلدين. وفي إسرائيل، وصف المظاهرات المستمرة ضد الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا على تآكل المبادئ الديمقراطية وحقوق المرأة.