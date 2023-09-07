بحث إسرائيلي: تأثير انقراض الحيوانات الكبيرة على العقل البشري

وجد باحثون من جامعة تل أبيب أن الحاجة إلى صيد الحيوانات الصغيرة، بعد انقراض الحيوانات الأكبر حجمًا، دفعت إنسان ما قبل التاريخ إلى تحسين قدراته العقلية

أدى انقراض الحيوانات الكبيرة، التي كان يعتمد عليها النظام الغذائي للإنسان، إلى قيام إنسان ما قبل التاريخ بتحسين أدوات الصيد وإتقانها أيضًا، بحيث تم تكييفها لصيد الحيوانات الصغيرة - منذ الاستخدام المبكر للطرف الحجري المثبت على الرمح الخشبي الأول حتى ظهور القوس والسهم اللاحقين.

AFP / HO / COURTESY BINOCHE AND GIQUELLO عرض هيكل عظمي لديناصور

جاء ذلك بحسب دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة تل أبيب في إسرائيل. أُجرِيَ البحث بقيادة الدكتور ميكي بن ​​دور والبروفيسور ران باركاي من قسم الآثار في جامعة تل أبيب، ونشر البحث في مجلة Quaternary.

ويوضح الباحثون أن أحد التفسيرات الواردة في الأدبيات المهنية هو أن اتجاه التغيير في أدوات الصيد يعكس تحسنا في القدرات المعرفية للإنسان القديم، ولكن العملية وفقا لهم هي عكس ذلك، والتحسن المعرفي نتج عن حاجة إلى تطوير مهارات الصيد، والتي تكون مناسبة لصيد الحيوانات الصغيرة والأكثر مرونة.

وفي مقال سابق نشر قبل نحو عامين، قدم البروفيسور باركاي والدكتور بن دور تفسيرا موحدا (نظرية)، مفاده أن عددا كبيرا من التكيفات الفزيولوجية والثقافية المركزية التي مر بها الإنسان طوال العصر الحجري كان الهدف منها الحفاظ على عودة كافية للطاقة نظرا لانخفاض حجم الحيوانات المتاحة للصيد.

وفي دراسة أخرى، نشرت العام الماضي، بالتعاون مع علماء الحيوان جاكوب دامبيتسر والبروفيسور شاي ميري من جامعة تل أبيب، أكد الباحثون بيانات انقراض الحيوانات الكبيرة في بلاد الشام أثناء الانتقال من العصر الحجري القديم الأدنى إلى العصر الحجري القديم الأوسط قبل حوالي 300 ألف سنة، وبين العصر الحجري القديم الأوسط والأعلى قبل حوالي 40 ألف سنة: في بداية الفترة كانت الأنواع السائدة في المواقع الأثرية هي الفيل الذي يزن 12 طن - وفي نهاية الفترة كان غزالاً وزنه 25 كيلو.

وتظهر البيانات، بحسب الباحثين، أن متوسط ​​وزن الحيوانات التي اصطادها الإنسان قبل مليون سنة كان 3 أطنان، مقابل 50 كيلوغراما فقط قبل نحو 20 ألف سنة، أي أن هناك تناقصا مستمرا في حجم الحيوانات على مر الزمن.