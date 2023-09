كاني ويست يعود بأغنية جديدة بعنوان "اسرائيل"يروي فيها لقاءه مع الشيطان

أخبرني الآن، هل هذا حقيقي/ أنتم تتحدثون عن الشيطان، لقد رأيت صورة قريبة/ كل ليلة كان بإمكاني أن أقول كل ما أخبرونا به/ لقد تحدثوا بالأسلوب الذي قلته

أطلق مغني الراب كاني ويست، الذي تخلت عنه الشركات الراعية لأشهر بسبب تصريحاته المعادية للسامية، أمس الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان "إسرائيل"، يروي فيها لقاءه مع الشيطان، الذي نشر مقطعًا قصيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، الأغنية ليس لها تاريخ إصدار محدد، لكن من المتوقع أن يتم إصدارها قريبًا ضمن ألبوم Al Be Back الجديد الذي يحمل عنوان "Dying Near a Charger".

Instagram of Kanyewest لقطة شاشة لأحدث مشاركة لكاني ويست والتي يقول فيها إنه يحب اليهود مرة أخرى

انضم مغني الراب، الذي أصبح الآن محترفًا باسم Ye، إلى فرقة Al Be Back، التي نشرت مقطعًا يحتوي على شعر كاني. الأغنية ليس لها تاريخ إصدار ولكن من المتوقع أن يتم إصدارها قريبًا كجزء من ألبوم Al Be Back الجديد بعنوان "Dying Near a Charger".

SEBASTIAN SMITH / AFP التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغني الراب كاني ويست في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن.

"أخبرني الآن، هل هذا حقيقي/ أنتم تتحدثون عن الشيطان، لقد رأيت صورة قريبة/ كل ليلة كان بإمكاني أن أقول كل ما أخبرونا به/ لقد تحدثوا بالأسلوب الذي قلته *** موسى/عين " "لا أحد يغفر لهوفر، لكننا الأقرب"، غنى كاني في المقطع الترويجي، في إشارة إلى لاري هوفر، مؤسس عصابة الشوارع في شيكاغو Gangster Disciples، الذي يقضي حاليًا ستة أحكام بالسجن المؤبد.

في عام 2022، كلفته أخطاء النجم – التي تم تخصيصها بشكل خاص بسبب تعليقات معادية للسامية – غالياً فيما يتعلق بالعقود التجارية.

واضطرت شركة أديداس في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم إلى إنهاء تعاونها المربح مع مغني الراب الأمريكي، الذي أنتجت معه العلامة التجارية ذات الخطوط الثلاثة حذاء Yeezy الرياضي الناجح. منذ أن اشترى إيلون موسك موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، قام بتسريح آلاف الموظفين وخفض الإشراف على المحتوى بشكل كبير.

في يوليو/تموز، أعيد حساب كانييه على تويتر (المعروف الآن باسم "X") بعد تعليقه لمدة ثمانية أشهر بسبب معاداة السامية. وفي وقت سابق من شهر مارس، فاجأ مغني الراب متابعيه على إنستغرام برسالة أعلن فيها أنه "يحب اليهود مرة أخرى".