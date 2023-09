زلزال المغرب المدمر يتسبب بأضرار لمعالم ٌأثرية هامة إحداها مدرجة في قائمة اليونسكو

أدى الزلزال العنيف والمدمر الذي ضرب المغرب الليلة الماضية الى تضرر معالم ومبان أثرية هامة، من أبرزها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش، حيث اهتزت صومعة جامع الكتيبة وتصاعد منها الغبار، وأظهرت صور سقوط مئذنة أثرية أخرى في المدينة القديمة وتناثرت الأنقاض على سيارة مهشمة.

وقالت وسائل إعلام مغربية أن المسجد تعرض لأضرار، لكن حجمها لم يتضح حجمها على الفور. وتُعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترا باسم "سقف مراكش". ويعتبر أحد أهم المعالم العمرانية الموحدية في مراكش، وبني جامع الكتيبة الأول المهندس الأندلسي يعيش المالقي بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي في عام 1147 ميلادية.

وذكر تقرير للعربية أن مباني انهارت في المدينة القديمة، إضافة الى أجزاء من سور "المدينة العتيقة" المدرجة على قائمة اليونيسكو، ونشر مواطنون مغاربة مقاطع مصورة تظهر تضر أجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط المدينة القديمة في مراكش.

ويشار إلى أن المدينة القديمة في مراكش يطلق عليها اسم "المدينة العتيقة" وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في مراكش، وسجلت في عام 1985 ضمن قائمة التراث العالمي التي أقرته منظمة اليونيسكو.

وقتل أكثر من 800 شخص واصيب المئات في الزلزال العنيف والمدمر الذي أصاب المغرب، متسببا بأضرار بالغة وفقا ما أعلنته وزارة الداخلية المغربية.