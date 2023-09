الفنانة سمر قبطي تحتج على العنف والجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل في مهرجان "جوائز اوفير" السينمائي

احتجت الفنانة سمر قبطي على استفحال الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل بمهرجان "جوائز اوفير" والذي انطلق مساء اليوم في مدينة تل أبيب، وقبطي مرشحة لجائزة إأفضل ممثلة ثانوية عن دورها في فيلم "هعاتيد" (المستقبل)، وصلت الى السجادة الحمراء وهي ترتدي فستانا ملطخا بالدماء وعليه علامات إطلاق النار- احتجاجا على العنف المستشري في المجتمع العربي.

