الفنانة سمر قبطي تحتج على العنف والجريمة بالمجتمع العربي في إسرائيل في مهرجان "جوائز اوفير" السينمائي

الفنانة عبرت من خلال حركتها الاحتجاجية في المهرجان عن صرخة ضد العنف المستشري في المجتمع العربي

احتجت الفنانة سمر قبطي على استفحال الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل بمهرجان "جوائز اوفير" والذي انطلق مساء اليوم في مدينة تل أبيب، وقبطي مرشحة لجائزة إأفضل ممثلة ثانوية عن دورها في فيلم "هعاتيد" (المستقبل)، وصلت الى السجادة الحمراء وهي ترتدي فستانا ملطخا بالدماء وعليه علامات إطلاق النار- احتجاجا على العنف المستشري في المجتمع العربي.

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وقالت قبطي خلال حديثها لوسائل إعلامية إسرائيلية :"جئت الى هنا اليوم للاحتجاج ضد العنف في المجتمع العربي، لم أشعر بأنه من المناسب أن أحتفل ومجتمعي وعائلاتنا تعيش في حداد على مقتل 176 شخصا قتلوا منذ بداية العام".

وقالت خلال حديثها مع "واينت بأنني :"أحاول بطريقتي رفع مستوى الوعي، والتضامن مع القضية، أتمنى أن أحقق شيئا من خلال الفنانين لأن الحكومة والشرطة يتجاهلوننا".ووصلت قبطي الى المهرجان بمرافقة وطفة جبالي- أم ثكلى وواحدة من مؤسسات حركة "أمهات من أجل الحياة".

وفي حديثها مع القناة 12 قالت أنا "هنا في هذا اللباس حتى أعبر عن صرخة النساء والامهات اللواتي فقدن اولادهن، أطفال فقدوا آبائهم بسبب هذه الظاهرة، هذا هو يومنا، هذا ليس أمر يمكن وضعه في هامش الأخبار يجب أن يروننا ويجب على الحكومة أن تعمل". وبمبادرة سمر قامت مجموعة من المبدعين والممثلين بالتجند للاحتجاج والتعبير عن تضامنهم من خلال ارتدائهم أساور سوداء.

ويشار الى أن الجريمة المتفشية في المجتمع العربي أدت الى مقتل أكثر 176 شخص منذ بداية هذا العام ، وغالبية هذه القضايا لم يتم حلها من قبل الشرطة.