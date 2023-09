العالم الهولندي يثير الجدل بتنبؤات جديدة بوقوع زلزال كبير وتسونامي عنيف، لكن أين ستحدث؟

لا زالت تغريدات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل حول الزلازل تثير الهلع في أنحاء العالم خصوصا بعد تغريدته التي سبقت زلزال المغرب المدمر، ونشر الأربعاء تغريدة جديدة في حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها SSGEOS حيث تنبأ بهزات أرضية مستقبلية، وقال هوغربيتس إنه قد يمكن أن تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 أيلول/ سبتمبر تقريبًا، لافتا الى أن الفترة من 19 إلى 21 ايلول /سبتمبر من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

