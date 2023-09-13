العالم الهولندي يثير الجدل بتنبؤات جديدة بوقوع زلزال كبير وتسونامي عنيف، لكن أين ستحدث؟

العالم الهولندي المثير للجدل كان غرد سابقا حول زلزال المغرب العنيف الذي أدى لدمار كبير ومقتل الآلاف

لا زالت تغريدات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل حول الزلازل تثير الهلع في أنحاء العالم خصوصا بعد تغريدته التي سبقت زلزال المغرب المدمر، ونشر الأربعاء تغريدة جديدة في حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها SSGEOS حيث تنبأ بهزات أرضية مستقبلية، وقال هوغربيتس إنه قد يمكن أن تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 أيلول/ سبتمبر تقريبًا، لافتا الى أن الفترة من 19 إلى 21 ايلول /سبتمبر من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

https://twitter.com/i/web/status/1701759482219450876 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال هوغربيتس بحسب العربية إنه :"من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر، إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، يجب عليك أن تكون مدركا الخطر الذي يكمن على الساحل، فقط يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقا، وإذا حدث ذلك سوف ينتج عنه تسونامي ويجب أن تكونوا على دراية بذلك".

وتابع العالم الهولندي يجب علينا : "أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط.. هذه ظاهرة معروفة في علم الزلازل فغالبا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى" وإضاف :" لدينا عدة أيام، وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر.. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 أيلول/سبتمبر، ولا ينبغي الاستهانة بها".

تحذيرات هوغربيتس المتكررة تسببت بحالة من الهلع والذهول في أنحاء العالم خصوصا بعد تنبؤه أكثر من مرة بوقوع هزات وزلازل قبل وقوعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وربط تنبؤاته مع تحركات الكواكب واصطفافها.