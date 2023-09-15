فيلم "كذب أبيض" يمثل المغرب في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لعام 2024

فيلم"كذب أبيض" من بين الأفلام الخمسة المسجلة للمشاركة في هذه المسابقة، تم اختيار ثلاثة أفلام تستوفي شروط أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة،

أعلن المركز السينمائي المغربي، في بيان، اليوم الجمعة، عن اختيار فيلم “كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير، ليمثل المغرب في جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2024، مشيرا إلى أن "اختيار فيلم ’كذب أبيض’ تم بالإجماع، أمس الخميس، خلال اجتماع لجنة الاختيار"

وبحسب البيان فإن فيلم"كذب أبيض" من بين الأفلام الخمسة المسجلة للمشاركة في هذه المسابقة، تم اختيار ثلاثة أفلام تستوفي شروط أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، ويتعلق الأمر، إلى جانب “كذب أبيض”، بكل من فيلم “أنيماليا” لصوفيا العلوي، و”ملكات” لياسمين بنكيران.

وترأس لجنة الاختيار المخرجة ومديرة الخزانة السينمائية المغربية، نرجس نجار، وضمت في عضويتها لطيفة أحرار، ممثلة ومخرجة ومديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ومحمد عهد بنسودة وحكيم بلعباس، مخرجين ومنتجيين، ومحمد خونا، موزع سينمائي، وخليل الدمون، وعلي حسن، ناقدين سينمائيين، إضافة إلى حسن بلقاضي، مستغل قاعات سينمائية.