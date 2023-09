من هي الشابة لجين يعقوب، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون البحرين 2023؟

فازت الشابة البحرينية لجين يعقوب بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2023، وتحمل الشابة لجين يعقوب ذات الـ19 ربيعا الجنسية الأمريكية، فهي مولودة لأب بحريني وأم أمريكية.

