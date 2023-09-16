من هي الشابة لجين يعقوب، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون البحرين 2023؟

الشابة الجميلة لجين يعقوب تحمل الجنسية البحرينية والأمريكية ترعرعرت بدولة الإمارات العربية

فازت الشابة البحرينية لجين يعقوب بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2023، وتحمل الشابة لجين يعقوب ذات الـ19 ربيعا الجنسية الأمريكية، فهي مولودة لأب بحريني وأم أمريكية.

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وحصلت لجين يعقوب على المركز الثاني في المسابقة نفسها العام الماضي، وتفوقت هذا العام على ثمانية متسابقات أخريات، وستمثل دولة البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 المقامة في دولة السلفادور في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

لجنة تحكيم المسابقة هذا العام ضمت عددا من الشخصيات الفنية والاجتماعية الهامة، وهم: الممثلة المغربية ليلى جديوي،الممثلة المصرية مي عمر، ممثلة بوليود أورفاشي راوتيلا، والمغنية الفلبينية والعضو السابق في فرقة Now United بيلي ماي، وملكة جمال الكون البحرين 2022 ايفلين خليفة.

عملية التقييم للمرشحات جرت خلال خمسة مراحل، والتي شملت المقابلة الشخصية، وجولة الملابس الرياضية، وجولة ملابس السباحة وجولة فساتين السهرة وجولة الأسئلة النهائية. منظمة "ملكة جمان الكون البحرين" التي تنظم المسابقة أشادت بلجين يعقوب، وقالت إنها أثارت إعجاب لجنة التحكيم بجمالها ومهاراتها في التواصل وعاطفتها.

الفائزة بالمسابقة لجين يعقوب ممثلة وراقصة وعارضة أزياء، نشأت في دولة الإمارات العربية، بدأت مؤخرا مشروعها الخاص "هيرو" للملابس التنكرية، والذي يهدف لمساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ممن يتعافون من المرض على اكتشاف متعة تجربة ملابس شخصياتهم المفضلة.

وتعتبر لجين يعقوب بعد فوزها بالمسابقة ثالث إمراة من البحرين تشارك في ملكة جمال الكون بعد منار نديم دياني، التي دخلت التاريخ من باب كونها أول مشاركة بالمسابقة من البحرين والخليج والتي شاركت بها عام 2022.