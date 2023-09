لأول مرة منذ 70 سنة اجتمع أعضاء الطائفة اليهودية في أحد أعرق الكنس اليهودية في مصر للاحتفال برأس السنة العبرية الجديدة وبرزت بين الحضور رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون التي ألقت كلمة في الاحتفال.

وجاء في تقرير نشرته العربية مرفوقا بصور للمبنى المرمم الفسيح الذي تتدلى من سقفه الثريات الضخمة المنارة بأضواء صغيرة أشبه بالنجوم، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى المدبولي افتتح بحضور وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة معبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من ترميمه.

يعد المعبد أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، حيث أُنشئ في القرن 12م وقد أعيد بناؤه في القرن التاسع عشر، ويضم نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر.

ويضم المعبد وثائق "الجنيزا" الخاصة باليهود في مصر، وهي مجموعة من الكتب واللفائف والأوراق التي تمثل أهمية لدى الدارسين والباحثين المهتمين بالحياة الاجتماعية لليهود في مصر.