يعد المعبد أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، حيث أُنشئ في القرن 12م وقد أعيد بناؤه في القرن التاسع عشر، ويضم نفائس الكتب اليهودية التاريخية

لأول مرة منذ 70 سنة اجتمع أعضاء الطائفة اليهودية في أحد أعرق الكنس اليهودية في مصر للاحتفال برأس السنة العبرية الجديدة وبرزت بين الحضور رئيسة الطائفة اليهودية ماجدة هارون التي ألقت كلمة في الاحتفال.

وجاء في تقرير نشرته العربية مرفوقا بصور للمبنى المرمم الفسيح الذي تتدلى من سقفه الثريات الضخمة المنارة بأضواء صغيرة أشبه بالنجوم، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى المدبولي افتتح بحضور وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة معبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من ترميمه.

يعد المعبد أحد أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، حيث أُنشئ في القرن 12م وقد أعيد بناؤه في القرن التاسع عشر، ويضم نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر.

ويضم المعبد وثائق "الجنيزا" الخاصة باليهود في مصر، وهي مجموعة من الكتب واللفائف والأوراق التي تمثل أهمية لدى الدارسين والباحثين المهتمين بالحياة الاجتماعية لليهود في مصر.

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مع الصحوة القومية وقيام دولة إسرائيل، ترك اليهود خلفهم في مصر وطنهم القديم وعددا من المعابد، شيدت خلال القرنين الـ 19 والـ 20، وتحديدا مع هجرة اليهود إلى مصر بتشجيع من محمد علي، حيث تمتعوا في عهد الخديوي إسماعيل بكل الامتيازات الأجنبية وكان التطور الاقتصادي هو عامل الجذب الأساسي لقدومهم واستيطانهم.

وحسب تعداد السكان لعام 1917 فقد بلغ عدد أفراد الجالية اليهودية في مصر 60 ألف نسمة.