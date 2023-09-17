اليونسكو يعلن عن تل السلطان في أريحا موقع تراث عالمي فلسطيني

إضافة إلى تصويت تل السلطان التاريخي من قلب الرياض، فقد اعترفت اليونسكو بالمسجد الإبراهيمي في الخليل عام 2017 تراثا فلسطينيا يتوجب حمايته

وتم اتخاذ القرار في تصويت أجري في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت اليونسكو أنه بالقرب من هذا الموقع توجد مواقع تراثية يهودية ومسيحية غير مدرجة - ولكن هناك قيمة في الحفاظ عليها، وفق النشر في واينت.

وبصورة استثنائية، سمحت الرياض لوفد إسرائيلي رسمي، بدخول السعودية لأول مرة لحضور المؤتمر.

تل السلطان ليس أول المواقع الفلسطينية التي تصوت اليونسكو لصالح الاعتراف بها كـ"موقع تراث عالمي فلسطيني"، ففي عام 2017 اعترفت بالمسجد الإبراهيمي في الخليل تراثا فلسطينيا يتوجب حمايته ويُعرف كذلك بـ كهف البطاركة كون هذه المغارة تضم مدفن الأنبياء إبراهيم وإسحق ويعقوب وزوجاتهم سارة ورفقة وليئا وفقا للمعتقدات الدينية الإبراهيمية.

في عام 2017، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القرار السخيف"، تصويت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) على اعتبار مدينة الخليل في الضفة الغربية "منطقة محمية" من التراث العالمي بصفتها موقعا "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية".

MARCO LONGARI / AFP صورة تم التقاطها في 2 ديسمبر 2010 تظهر منظرًا متعامدًا لفسيفساء شجرة الحياة داخل إحدى الغرف في قصر هشام القديم في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

واستهجن نتنياهو القرار رافضا مبدأ أن يكون المكان غير يهودي إضافة إلى استبعاده فرضية الخطر على المكان مشيرا إلى أن تفجير الكنائس والمعابد يحصل في أماكن حيث لا توجد إسرائيل. وقال "هذا قرار سخيف آخر اعتمدته منظمة اليونسكو التي قررت أن مغارة المخبيلا (الاسم العبري للحرم الإبراهيمي) هي موقع فلسطيني أو غير يهودي وأن هذا المكان معرض للخطر".

في المقابل رحب الفلسطينيون بالقرار واعتبروه نصرا دبلوماسيا يضاف إلى نصر آخر يتمثل بإعلان مماثل لليونسكو يخص مدينة القدس الشرقية بصفتها مدينة أثرية.