يشير فريدمان إلى بئر السبع باعتبارها «أول موقع لاتفاقيات إبراهيم، اتفاقيات إبراهيم الحقيقية» حيث أبرمت المعاهدة بين إبراهيم وأبيمالك ملك الفلستينيين في جرار

أجرت شخصيتان تعتبران من أبرز عملاء التغيير السياسي البالغ الأهمية في إسرائيل جولة عبر الطريق الأكثر سخونة في المنطقة، دون أن يخوض أي منهما في حديث حول السياسة، إلا نادرا.

قال ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل، لـi24NEWS: "المضمون الوحيد الذي يستولي على اهتمامي في أي مكان هو تاريخ الكتاب المقدس. وهذا ما يجعلني أستيقظ في الصباح".

Courtesy: TBN وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو (يسار) والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان (يمين) أثناء تصوير فيلمهما الوثائقي “الطريق 60: الطريق التوراتي السريع” في القدس.

تعاون فريدمان ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي السابق، في فيلم وثائقي جديد بعنوان "طريق 60: الطريق السريع التوراتي"، والذي من المقرر عرضه بشكل محدود في دور العرض يومي 18 و19 سبتمبر.

يتتبع الفيلم جولة الدبلوماسيين السابقين حول مواقع ذات أهمية تاريخية على طريق 60 وبالقرب منه، وهو طريق سريع يبلغ طوله 146 ميلًا ويمر عبر الناصرة، موطن يسوع المسيح، عبر بئر السبع، حيث استقر البطريرك التوراتي إبراهيم. العديد من المحطات على طول الطريق السريع التي قطعها فريدمان، وهو يهودي أرثوذكسي، وبومبيو، وهو مسيحي إنجيلي، شملت أماكن في الضفة الغربية، مثل شيلوه والخليل وبيت لحم. معظم القصص التأسيسية للكتاب المقدس حدثت على هذا المسار.

خلال خدمتهما في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان فريدمان وبومبيو مسؤولين إلى حد كبير عن موقف تلك الحكومة المؤيد بشدة لإسرائيل، بما في ذلك التأثير على قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، والضغط من أجل إتمام اتفاقيات إبراهيم التاريخية.

في الواقع، يشير فريدمان في الفيلم إلى بئر السبع باعتبارها «أول مواقع اتفاقيات إبراهيم، اتفاقيات إبراهيم الحقيقية»، حيث أبرمت هناك المعاهدة بين إبراهيم وأبيمالك، ملك الفلستينيين في جرار.

وفق نظريته، يرى بومبيو أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا تنتهك بالضرورة القانون الدولي. كما أنه عكس سياسة الحكومة من خلال إزالة شرط ختم الواردات الأمريكية من المنطقة بعلامة "صنع في الضفة الغربية"، واستبدلها بعبارة "صنع في إسرائيل".

Courtesy: TBN وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو (على اليمين) والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان (على اليسار) أثناء تصوير فيلمهما الوثائقي "الطريق 60: الطريق التوراتي السريع".

وبينما يسرد فريدمان وبومبيو الحكايات عن الفترة التي قضياها في الحكومة، فإن غالبية النقاش بين الاثنين يتركز على التاريخ التوراتي.

"هدفي هنا ليس التأثير على أي شخص سياسيا. قال فريدمان، المنخرط عميقا في إعداد هذا المشروع: "أعتقد أن هذا منتج مختلف ومحادثة مختلفة وعرض تقديمي مختلف". "ما أريده من هذا الفيلم هو أن يصبح لدى الأشخاص الذين يشاهدونه فهم أوسع بكثير بخصوص يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وأن يهتموا بشأنها وفق ما يرونه، لكنهم سيهتمون بها. سيعني ذلك شيئًا للناس."

الفيلم، الذي كان في الأصل عبارة عن مسلسل تلفزيوني من أربعة أجزاء، تم تقليصه إلى فيلم مدته 90 دقيقة. قال فريدمان إن تجربته في حياته المهنية الأولى ساعدت بشكل كبير في عملية التحرير الطويلة والمضنية.

وأضاف فريدمان: "أنا أحب رواية القصص. لقد كنت محاميًا لمدة 35 عامًا. ولا يوجد اختلاف جوهري بين الأمرين. عندما تنظر في قضية ما، فإنك تجمع كل الأدلة، وتربط فيما بينها، وتأخذ إفادات كل هؤلاء الأشخاص، وبمجرد أن تصبح كل هذه النصوص بيدك، سيتوجب عليك أن تستخرج المعاني. يتوجب عليك جمعها بطريقة يمكنك عرضها على القاضي أو هيئة المحلفين بحيث تسرد القصة وتجعلها ذات مغزى. وبالتالي فهو تمرين مماثل".

Courtesy: TBN وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو (على اليمين) والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان (على اليسار) مع حاخام حائط المبكى، شموئيل رابينوفيتش، في موقع تصوير فيلمهم الوثائقي "الطريق 60: الطريق التوراتي السريع" في القدس.

جزء كبير من الفيلم لم يكن مكتوبا، بما في ذلك ظهور شموئيل رابينوفيتش، حاخام حائط المبكى، خلال زيارة فريدمان وبومبيو هناك. أمام وجود عدد صغير ولكن متزايد من حوادث العداء والاستفزازات من قبل عنصر صغير من اليهود تجاه المسيحيين في إسرائيل والتي تصدرت عناوين الأخبار في المنطقة، توقف رابينوفيتش، عند رؤيته معدي الفيلم وطاقمهما، ليؤكد لبومبيو أن الموقع مفتوح للجميع، بأمر من الكتاب المقدس.

قال فريدمان: “هناك مشهد في الفيلم يقول فيه إنه عندما بنى الملك سليمان الهيكل، كان من المهم جدًا بالنسبة له أن يكون مفتوحًا لغير اليهود، وكذلك اليهود، وأن كل شخص في العالم كان بحاجة إلى أن تكون له علاقة مع الله، وليس فقط مع اليهود. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا هو المكان ".

تتولى توزيع الفيلم شركة Fathom Events، المتخصصة في مجال هذا المحتوى. من المرجح أن يُنظر إلى فيلم وثائقي من نوع "طريق 60" على أنه مثير للاهتمام لقسم فرعي متميز من سكان الولايات المتحدة في إشارة إلى مؤيدي إسرائيل، واليهود النشطين، والإنجيليين، وعلماء الكتاب المقدس، وهواة التاريخ. لكن فريدمان يؤكد أن هذا يعد استهانة بقدرة الفيلم على جذب المشاهدين.

قال فريدمان: "إذا كان فيلم "باربي" يحقق عرضًا جيدًا في الوقت الحالي، فإن لا أحد يجاري النجاح الذي يحققه الكتاب المقدس. إننا نميل إلى إغفال حقيقة أن 2300 نسخة من الكتاب المقدس تُباع كل ساعة". "لا يزال الأمر مهمًا بالنسبة إلى الكثير من الناس. يمكنك دراسة الكتاب المقدس، ولكن عبر رؤية الكتاب المقدس فأنت تخوض تجربة مختلفة تماما. أنت تمشي في هذا الطريق، ويتحول الكتاب المقدس من أسطورة أو قصة إلى شيء حقيقي للغاية.