تراوح قيمة الأعمال، وهي رسومات لإيغون شيله، أحد رموز التعبيرية النمساوية الذي توفي عام 1918 عن عمر ناهز 28 عاما، بين 780 ألف و2.75 مليون دولار

أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن في الولايات المتحدة الأمريكية، أن سبعة أعمال للفنان التعبيري النمساوي إيغون شيله، بما في ذلك بعض الأعمال الموجودة في مجموعات متحف الفن الحديث، أعيدت رسميا، اليوم الأربعاء، إلى ورثة جماع لوحات يهودي قتل على يد النازيين في معسكر الاعتقال داخاو عام 1941، وتمثل عملية هذا الاسترداد انتصارا مهما لورثة فريتز غرونباوم، الذين ظلوا يناضلون أمام المحكمة منذ سنوات لاستعادة ملكية أعماله.

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وبحسب الادعاء، فقد أعيدت الأعمال الفنية "طواعية" من قبل المؤسسات التي احتجزتهم، "بعد تقديم دليل على سرقتهم من قبل النازيين". وهنأ أحد الورثة، القاضي تيموثي ريف، السلطات على "نجاحها في حل الجرائم التي ارتكبت قبل أكثر من 80 عاما".

وتتراوح قيمة الأعمال، وهي رسومات لإيغون شيله، أحد رموز التعبيرية النمساوية الذي توفي عام 1918 عن عمر ناهز 28 عاما، بين 780 ألف و2.75 مليون دولار، وتتجاوز قيمتها الإجمالية 9 ملايين دولار، بحسب المصدر نفسه. فريتز جرونباوم، فنان ملهى يهودي نمساوي، كان جامعًا فنيًا رئيسيًا يمتلك أكثر من 80 رسمًا لشيله، ومنتقدًا للنظام النازي. قُتل في معسكر الاعتقال داخاو عام 1941.

وتمت "مصادرة" الأعمال السبعة في عام 2023 من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالفنون التابعة لمكتب المدعي العام في مانهاتن، اثنان منها في متحف الفن الحديث في نيويورك (MoMA)، ولكن أيضًا في مكتبة مورغان في نيويورك، في يشير متحف سانتا باربرا للفنون (كاليفورنيا)، ضمن مجموعة رونالد لودر وضمن صندوق فالي سابارسكي، الذي سمي على اسم تاجر الأعمال الفنية سيرج سابارسكي، الذي توفي عام 1996، إلى الملاحقة القضائية من مانهاتن.

وكانت العدالة الأمريكية، قد تناولت إحدى الحجج الرئيسية للورثة. تم القبض على غرونباوم من قبل النازيين في عام 1938، واضطر إلى التوقيع على توكيل رسمي في داخاو لصالح زوجته إليزابيث. ثم أُجبرت هي نفسها على تسليم المجموعة بأكملها إلى السلطات النازية، قبل ترحيلها وقتلها في معسكر اعتقال مالي تروستينك، بالقرب من مينسك، في ما يعرف الآن ببيلاروسيا. عادت الأعمال إلى الظهور في سوق الفن في الخمسينيات، أولاً في سويسرا، ثم أعيد بيعها في نيويورك.