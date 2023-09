أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن في الولايات المتحدة الأمريكية، أن سبعة أعمال للفنان التعبيري النمساوي إيغون شيله، بما في ذلك بعض الأعمال الموجودة في مجموعات متحف الفن الحديث، أعيدت رسميا، اليوم الأربعاء، إلى ورثة جماع لوحات يهودي قتل على يد النازيين في معسكر الاعتقال داخاو عام 1941، وتمثل عملية هذا الاسترداد انتصارا مهما لورثة فريتز غرونباوم، الذين ظلوا يناضلون أمام المحكمة منذ سنوات لاستعادة ملكية أعماله.

