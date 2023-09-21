"هذا يثير بعض الأسئلة الكبيرة". "من عاش هنا؟ هل هم اليهود الذين اعتنقوا الإسلام، ربما بالقوة؟ أو ربما عاشت الطائفتان، اليهود والمسلمون، هنا جنبا إلى جنب؟

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستمر منذ عقود. ولكن هل من الممكن أن يكون لكلا الشعبين نفس الجذور؟

لقد شغل هذا السؤال ذهن تسفي مسيناي، رجل الأعمال والمستثمر، وأحد رواد التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، باع حصته في شركة التكنولوجيا Sapiens، وقرر الذهاب في رحلة لاستكشاف العلاقة بين اليهود والمسلمين في الشرق الأوسط. ويقول إنه أنفق ملايين الشواقل في محاولة للبحث في هذه القضية.

يقول ميسيناي: "قبل حوالي 1000 عام، كان هناك غزو إسلامي. لكن لم يتحول كل اليهود الذين عاشوا هنا إلى الإسلام بالكامل. لقد حافظوا على هويتهم اليهودية داخل منازلهم، بل حافظ بعضهم على التقاليد والأزياء، حتى اليوم".

أوصلته رحلته إلى مدينة يطا الفلسطينية في الضفة الغربية، الواقعة بالقرب من الخليل. تمكن من تحديد مكان العديد من العائلات التي يعتقد أنها حافظت على تقاليدها اليهودية. ويعطي عدة أمثلة على هذه الظاهرة، مثل التقليد اليهودي المتمثل في الختان في اليوم الثامن من حياة الصبي، و"اقتطاع الرغيف"، وهي ممارسة تقوم فيها النساء اليهوديات برمي العجين في النار للحصول على الحظ السعيد.

i24NEWS تسفي ميسيناي، مؤلف ورجل أعمال

مسيناي ليس أول من حدد هذه العلاقة الغامضة بين فلسطينيي يطا واليهود. وقمنا بجولة مع الدكتور دورون سارآفي إلى أطراف مدينة يطا، والذي شاركنا المزيد من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول هذه النظرية، والتي وصفها البعض بأنها تذهب بعيدا عن الواقع.

"جاء يتسحاك بن تسفي، الرئيس الثاني لإسرائيل، إلى يطا في عام 1928 بعد زيارة إلى مدينة الخليل المجاورة. رأى بن تسفي أشخاصًا مسلمين كانوا يبحثون عن الشمعدان، الشمعدانات اليهودية التي كانت تستخدم خلال عيد الحانوكا اليهودي. وحاول أن يفهم ما رآه، فأرسله سكان الخليل اليهود إلى يطا".

ويتابع سار-افي: "عندما وصل إلى هنا، تم إرساله إلى عائلة الحرم وهناك جلس وتحدث مع المختار رئيس القرية، الذي أخبره أن جدهم الأكبر يدعى محامرة. لقد جاء من مدينة خيبر في شبه الجزيرة العربية، وبطريقة ما وجد نفسه في يطا».

"سمع بن تسفي القصة من عائلات مختلفة في يطا الذين قالوا إنهم جميعا جاءوا من خيبر وأن جذورهم يهودية. واكتشف لاحقا أنهم لا يأكلون لحم الإبل، وكانوا يطلقون على اليهود لقب "أبناء عمومتنا"، وربما الأهم من ذلك أنهم "لم يتزوجوا من مسلمين آخرين في يطا. وأنهم يقيمون حدودا بينهم (قبيلة المحامرة) وبين المسلمين الآخرين"، يخلص سارآفي.

i24NEWS مدينة يطا الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقع بالقرب من مدينة الخليل

أخذتنا جولتنا إلى حديقة أثرية رائعة وجميلة بالقرب من يطا، تسمى سوسيا. وفقًا لسار-آفي، بلغت سوسيا ذروتها خلال العصر البيزنطي – من القرن الخامس إلى القرن السابع.

وكان الكنيس الذي يقع على قمة التل هو القلب النابض للجالية اليهودية. لكن ابتداءً من القرن التاسع، الفترة الإسلامية المبكرة، نرى تغييرات في الهندسة المعمارية لسوسيا. أحد أهم الإضافات هو ظهور المحراب، وهو مكان صلاة للمسلمين خارج الكنيس موجه نحو مكة. ويمكننا أيضًا أن نرى نقشًا إسلاميًا بالقرب منه يشير إلى وجود مسجد يشهد على حركة نشطة هنا بدءًا من عام 814 م.

يقول سار آفي: "هذا يثير بعض الأسئلة الكبيرة". "من عاش هنا؟ هل هم اليهود الذين اعتنقوا الإسلام، ربما بالقوة؟ أو ربما عاشت الطائفتان، اليهود والمسلمون، هنا جنبا إلى جنب؟ تظل هذه الأسئلة مفتوحة حتى اليوم".

يحتوي كنيس سوسيا على نقش عبري نادر على أرضية الفسيفساء. ولكن عندما نتجول في الموقع القديم، يمكننا أن نرى بقايا رموز يهودية أخرى في هذه المنطقة، مثل تماثيل الشمعدان وحتى أدلة على وجود الميزوزا وهي عبارة عن رق منقوش عليه صلوات عبرية مثبتة على قوائم الأبواب، وتحديداً عند مداخل البيوت اليهودية.

Gershon Elinson / Flash90 فسيفساء في الكنيس القديم في سوسيا بالقرب من الخليل.

يقول سار آفي: "أحد الرموز الأكثر دلالة التي يمكن أن نراها هنا في سوسيا هي الميكفيه - الحمامات الطقسية اليهودية".

"يمكننا أن نرى أكثر من 30 حمامًا طقسيا في مساحة 22 فدانًا - وهذا أمر غير مسبوق. وفي مواقع يهودية أخرى من العصر البيزنطي لن تجد أكثر من 5 إلى 10 حمامات ميكفيه. كل هذه العناصر مهمة لأنها تخبرنا قصة مجتمع احتفظ بذكرياته لمئات السنين."

هذه الأسئلة رائعة بالفعل، ولكن هل لا يزال بإمكاننا العثور على آثار لليهودية بين مسلمي يطا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، اليوم؟

i24NEWS مدينة يطا الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقع بالقرب من مدينة الخليل

يمكن العثور على الإجابات المحتملة من قبل عابد الرجوب، وهو رجل فلسطيني من الخليل يعيش الآن في إسرائيل.

ويقول عابد: "نصف سكان يطا ينحدرون من قبيلة المحامرة". يقول لنا عابد: "جميعهم يعرفون أن أصولهم يهودية. إنهم يحافظون على العادات اليهودية، مثل إضاءة الشموع في أمسيات الجمعة، بداية السبت اليهودي. أصولي يهودية أيضًا". "الجميع يعرف ذلك."

عندما نسأل عابد لماذا أدار سكان يطا ظهورهم لهويتهم اليهودية، يقول لنا: "عندما ننظر إلى التاريخ، في زمن ما قبل النبي محمد، كان اليهود هنا في يطا. وحتى اليوم، الكل في الضفة الغربية، في كل بيت – انسوا ما يقولون في الأخبار – الجميع يعرف أن هذه الأرض تعود لليهود”.

ويقول ميسيناي إنه في السنوات الأخيرة أصبح من الصعب جمع الأدلة من الفلسطينيين، وإقناع السياسيين بنظريته. لكنه متمسك بها، ويعتقد أنها قد تغير الوضع في الشرق الأوسط.

ويقول: "سنصبح جميعاً شعباً واحداً".