قيادي من الطوارق لـi24NEWS:"لا أستبعد أن يرفع الطوارق في الجزائر وليبيا السلاح"

وشدد أكلى شكا على أن مواصلة إهمال مطالب الطوارق بنيل الحقوق الاساسية في الجزائر وليبيا فإنه لايستبعد أن يرفع الطوارق السلاح في هذه الدول خلال السنوات القادمة

بسبب مواصلة إهمال مطالبهم بتطوير التنمية في مناطقهم التي تعاني من الاهمال الشديد والفقر ،قال القيادي من الطوارق أكلي شكا (كاتب ومحلل سياسي وأحد أشهر شخصيات الطوارق) في مقابلة خاصة مع i24NEWS إنه "لا يستبعد أن يرفع الطوارق في ليبيا وجنوب الجزائر السلاح خلال السنوات المقبلة بسبب تعنت هذه الدول" بتلبية مطالبهم وتوفير الحقوق الأساسية لهم ومواصلة تعاملها معهم بطريقة لا تعتبرهم بها مواطنين.

وشدد أكلي شكا على أنه :"رغم كل الثورات التي قامت بالسنوات الأخيرة ، إلا أن طوارق الجزائر وطوارق ليبيا لم يرفعوا ولا مرة السلاح أمام الأنظمة ، لكنني لا أستبعد أن يرفع الطوارق خصوصا في جنوب الجزائر السلاح لأن هذه الأنظمة وهذه الدول ما زالت متعنته وتشجع بأننا لسنا مواطنين على هذه الأرض ، وتوهم العالم بنفس الوقت بأننا خطر عليها ولا تعترف بحقوقنا، وبالتأكيد اذا استمر هذا الوضع فإن الطوارق في الجزائر وليبيا سيرفعون السلاح". وأضاف :" لا تتوفر فرص عمل للشباب في هذه المناطق ما يضطر الكثير منهم احيانا للانضمام للجماعات المتطرفة او الجماعات التي تقوم بتهريب البشر ، فهم لا يتمتعون بالحقوق ولا الوظائف وظروفهم الصعبة تضظرهم للقيام بذلك لعدم توفر فرص العمل".

ما هي مطالب الطوارق في الدول التي يعيشون بها؟

يتوزع الطوارق في ست دول وهي :الجزائر، ليبيا، مالي ، النيجر ، بوركينا فاسو وموريتانيا، تطرق أكلي شكا الى مطالب شعوب الطوارق هذه الدول قائلا :"مطالب شعب الطوارق تختلف من دولة لدولة فعندما نتحدث عن الطوارق في ليبيا، فهم اليوم يطالبون بالحقوق والمساوة، هناك على سبيل المثال 14 أسرة اليوم محرومة من الجنسية وليس لديهم حتى الحق بالتصويت أو الترشح لأنه لم تتح لهم الانضمام الى السجل المدني الليبي، رغم أن القضاء أنصفهم لكن لم يتم تطبيق القرار، هناك يطالب الطوارق بالحصول على حقوق أساسية تتعلق باللغة والمساوة والمشاركة السياسية وتطوير التنمية في مناطقهم، وأشدد أنه لا يوجد لدينا مطالب بالاستقلال ونفس الأمر في الجزائر ، هناك يعانون هناك من الفقر ، مطالبهم هناك محصورة بالتنمية والمساواة".

وبحسب الناشط الطارقي فإن مطالب الطوارق في شمال مالي مختلفة وقال:" مطالب الطوارق في شمال مالي واقليم ازواد مختلفة، فهي تتمثل منذ خروج الاستعمار الفرنسي بالاستقلال، قاموا عام 1963 بالثورة لاسترجاع الاقليم ، وكل فترة يقومون بثورات للانفصال عن مالي وهي مستمرة حتى يحصلوا على الاستقلال " وشدد على أن رفض الجزائر لاستقلال الاقليم يعتبر أحد العوامل الأساسية لعدم تحقق الأمر حتى الآن وقال :"مطلب الاستقلال في مالي للطوارق قوبل بالرفض دائما، وكان الرفض الجزائري هو الأبرز ،الجزائر تحاول أن تقنع المجتمع الدولي بأنه في حال فصل هذا الاقليم عن مالي لربما الطوارق من الجهة الأخرى سيطالبون بهذا المطلب".

وتحدث أكلي في سياق منفصل عن دور الجزائر بإغلاق القناة الفضائية "توماست" المختصة بالطوارق التي أنشأها، وذلك بعد سبعة شكاوى بعثت للنايل سايت بحجة تهديدها للأمن القومي للجزائر وقال :"تأسست قناة توماست الفضائية عام 2014 إلا أنها أغلقت لاحقا، وكانت أول قناة من نوعها للطوارق وتخاطب شعوب المنطقة من الأمازيغ ، لاقت نجاحا كبيرا ووصلنا الى عدد كبير من المشاهدين، لكنها أغلقت بعد الثورة الليبية، والسبب الرئيسي بإغلاقها كانت سبعة شكاوى قدمتها الجزائر ضد القناة الى نايل سايت مطالبة بإغلاقها بحجة أنها ضد الأمن القومي الجزائري وتعرض استقرارها للخطر".

من هم الطوارق؟

استخدم خلال حديثه بالتعريف عن شعبة مصطلح "أمازيع الصحراء الكبرى" وقال إن :"الطوارق من أقدم الشعوب في العالم ،يسكنون الصحراء الكبرى منذ آلاف السنين ،هم من السكان الأصليين في إفريقيا ويمتلكون واحدة من أعرق حضارات العالم،هم مجموعة من القبائل الأمازيغية التي تسكن الصحراء الكبري ويتواجدون اليوم بين ستة دول وهي ليبيا وجنوب الجزائر وشمال مالي ويتواجد الطوارق في النيجر في اقليمين ، وتتواجد مجموعات في شمالي بوركينا فاسو وموريتانيا"

المرأة الطارقية لديها مكانة أعلى من الرجل

وقال إن لغتهم تمتلك أبجدية مشددا على أنه رغم توزعهم بعدة دول إلا أنهم بتشاركون بنفس العادات والتقاليد والمميزات الحضارية والثقافية:" ومن أبرز عاداتهم هو "احترامهم الشديد للمرأة" ويمنحونها حقوقا تكون في بعض الأحيان أكثر من الرجل نفسه، ومن عاداتهم المميزة هي أن يغطي الرجل فمة طول الوقت "ومن العيب لدى الطوارق أن يتحدث الرجل وفمه مكشوف".في المقابل المرأة تغطي بالوشاح كل جسدها لكن وجهها مكشوف ، ويشير الى أن هذه العادات باتت هذه الايام مهددة بالانقراض بسبب اختلاط الطوارق مع الشعوب الأخرى

من هو أكلي شكا

وخلال تعريفه عن نفسه في المقابلة قال:" ولدت في الصحراء الكبرى بظروف صعبة، لم تسنح لي فرصة الدراسة في السنوات المبكرة، كان لي هاجس دائما لم وضعنا متدني في هذه الدول رغم أننا شعوب أصلانية، وهو أمر عزز إرادتي بايصال رسالتنا الى العالم ، وقررت اتخاذ موقف علني وكتبت بجيل 16 بمواقع المعارضة في ليبيا".

خرج أكلي شكا بعد ذلك الى اوروبا ووصل في نهاية المطاف الى بريطانيا وطلب اللجوء السياسي هناك، و أنشأ في لندن جمعية حقوقية أطلق عليها "ديفينا" وتعني الأبجدية التي يستعملها الطوراق وقال :" تهدف الجمعية الى تعريف العالم على عاداتنا، أنشأت أيضا منظمة دولية اسمها "ايموها انترنشيونال"- منظمة من أجل العدالة والشفافية في إطارها شاركت في عدة منتديات دولية وأممية استعرضت خلالها قضايا الطوارق وما يعانون منه، ورفعنا من خلال المنظمة دعاوى ضد هذه الدول في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بسبب الاضطهاد والمجازر التي نفذت ضد الطوارق في بعض هذه الدول ".

ويشار الى أن أكلي شاكة كان أول طارقي شارك في الثورة الليبية وعن هذا يعلق"كان لي الشرف بأن أكون أول شخصية تخرج على الملأ أمام المنصات الاعلامية وأدعو الطوارق وغيرهم من الأمازيغ بالانضمام الى الثورة والتخلي عن القدافي بحكم أننا لا يمكن أن نشارك بقتل إخواننا الليبيين فدعوتهم أن ينحازوا وينضموا الى الثورة، لكن للأسف هذه الثورة فشلت لأسباب عديدة".